«Российская армия решает». Чем для ВС РФ обернулась летняя кампания СВО

Российская армия завершает летнюю кампанию СВО. Вооруженные силы России по-прежнему владеют стратегической инициативой и успешно продвигаются в глубину обороны противника. Однако многие аналитики обращают внимание на невысокие темпы продвижения российских войск. Почему не стоит оценивать успехи в вооруженном конфликте в километрах и какие выводы можно сделать из летней кампании 2025 года — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Почему не стоит считать километры

Украинский военный аналитический проект DeepState отмечает, что Россия с ноября 2022 года сумела занять менее 1% территории Украины. За 1010 дней СВО под контроль Москвы перешло 5842 кв. км — всего 0,97% площади страны. Разберемся, что тут не так.

Напомним, сегодня Россия контролирует около 20% Украины. Части и соединения ВС РФ успешно продвигаются в глубину обороны противника в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Вместе с тем следует отметить, что специальная военная операция представляет собой, пожалуй, первый конфликт, в котором успехи или неудачи войск с обеих сторон некоторыми представителями экспертного сообщества измеряются квадратными километрами.

А ведь по большому счету территория в ходе вооруженной борьбы в ряде случаев имеет не самое решающее значение.

К примеру, в ходе Первой мировой войны и даже на ее заключительном этапе германская армия сражалась только на иностранной территории. Какие-либо территориальные уступки силам союзников были относительно невелики. Однако усталость личного состава Вооруженных сил Германии от войны и отсутствие веры в победу привело армию к 8 августа 1918-го — «самому черному дню германской армии в истории мировой войны» (по оценке генерала Эриха Людендорфа). В этот день были наголову разбиты от шести до семи германских дивизий, которые, по сути, и не проявили особого желания сражаться. Как отмечал Людендорф, «солдаты сдавались отдельным неприятельским всадникам и целые части складывали оружие перед единственным танком».

После 8 августа император Германии Вильгельм II пришел к осознанию того, что его страна уже не может выиграть войну. Возможности изменить обстановку в сторону победы уже не было. Но к этому выводу германское руководство привело отнюдь не количество утраченных «квадратных километров» (которое и было-то относительно невелико). Просто не было возможности ни продолжать войну, ни тем более добиться в ходе боевых действий стратегического успеха. Вот это на самом деле в ходе вооруженной борьбы и есть главное, а не проценты захваченной территории. И есть некоторые основания полагать, что при затягивании войны Украина вполне может подойти к событию типа германского 8 августа.

Выводы из летней кампании — 2025

Какие выводы можно сделать сегодня из завершающейся летней кампании СВО (будет ли зимняя, пока вопрос открытый)? Вооруженные силы России по-прежнему владеют стратегической инициативой и успешно продвигаются в глубину обороны противника.

Именно российская армия решает, где и когда будут развиваться главные события на линии боевого соприкосновения. И нет никаких оснований предполагать, что события каким-то образом могут развернуться в благоприятном для ВСУ направлении.

Вместе с тем у общественности порой возникают вопросы — а не слишком ли незначительны ежесуточные темпы продвижения российских войск в ходе наступательных боевых действий?

Дело в том, что на поле боя сейчас господствуют беспилотные летательные аппараты. В подобных условиях отмечается, к примеру, до 60 попаданий БПЛА в отдельно взятый танк, а действия в наступлении трех бойцов приобретают чуть ли не оперативный характер, а если пяти — то это уже практически массированный удар. В такой обстановке и продвижение на 500 метров считается явным успехом.

В подобных условиях вполне обоснованно считается, что главное отличие СВО от всех предыдущих вооруженных конфликтов — массированное применение беспилотных летательных аппаратов, которое коренным образом изменило характер войны. При этом есть и еще одна черта СВО, на которую внимания обращают значительно меньше, но, пожалуй, именно она определяет сегодня главные особенности вооруженной борьбы. К таковой относится следующее — ни одной из сторон конфликта по ряду причин не удалось в ходе боевых действий добиться господства в воздухе. А вот именно оно, а не БПЛА, оказывает самое решающее влияние на результаты боев и сражений. Кто владеет воздухом, тот может вести войну по своему усмотрению.

close Военнослужащий 288-й гвардейской артиллерийской бригады ВС РФ запускает беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ZALA в Луганске, 10 августа 2025 года Сергей Бобылев/РИА Новости

Если бы ВС РФ завоевали господство в воздухе и провели, к примеру, воздушную кампанию продолжительностью 40-45 суток с боевым напряжением по две тысячи самолетовылетов в сутки, то нельзя исключать, что сроки проведения СВО выглядели бы несколько иначе.

Какая предстоит работа

Чтобы такую кампанию спланировать и осуществить, необходимо:

Выиграть битву в эфире (важнейший и в то же время один из самых сложных вопросов), это вопрос высоких технологий и вывода частей и соединений РЭБ на соответствующий уровень. То есть надо сделать так, чтобы работа радиоэлектронных средств противника стала попросту невозможной. Боевых самолетов в составе ВКС и подготовленных летчиков и штурманов (хотя бы по два экипажа на самолет) должно быть столько, чтобы хватало на 2 тыс. самолетовылетов в сутки в течение 40-45 суток. В составе ВКС должны быть самолеты — специализированные постановщики помех из боевых порядков и из зон барражирования. Также необходимо иметь подразделения многофункциональных истребителей, специально подготовленных для борьбы с зенитными ракетными комплексами и системами. В этих целях также требуется иметь разнообразное противорадиолокационное вооружение. Наземные структуры ВКС в полном объеме должны быть готовы к подобной воздушной кампании. Для этого необходимо иметь требуемое количество и ассортимент авиационных средств поражения. Сюда же надо приплюсовать запасы авиационного топлива (а это, заметим, многие и многие миллионы тонн). Аэродромная сеть в западной части страны должна соответствовать базированию подобного боевого состава авиации.

«Полный коллапс». Какие слабые места есть в обороне Украины ВС России продолжают наносить мощные удары по объектам ВПК и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины... 01 июля 16:09

На первый взгляд, вроде бы и перечислено немного. Но это, по сути, совершенно новый боевой и численный состав ВКС, и определенный технологический уровень. То есть после завершения СВО, надо полагать, предстоит большая работа по совершенствованию боевых и оперативных возможностей этого вида вооруженных сил.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).