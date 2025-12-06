«Чтобы прям фарш был»: редактора «Москвы 24» уволили за слова о терпящем бедствие борте

Журналистку «Москвы 24» уволили после распространения в сети кружка из ее личного канала, в котором она надеется на то, что с подавшим сигнал бедствия самолетом «хоть что-то случится», чтобы она с коллегами могла поработать в оперативном режиме. Об этом сообщил в Telegram сам телеканал.

«Да, Илюх? Ты хочешь, чтобы прям фарш был? Смотрите на его довольное лицо», — обращается она в ролике к своему коллеге.

Сейчас ее канал и это видео удалены. На «Москве 24» назвали поведение сотрудницы недопустимым и разделили негодование пользователей сети.

«Искренне жаль, что такая ситуация вообще произошла, и надеемся, что это не подорвет ваше доверие ко всей команде, которая старается для вас каждый день», — говорится в посте телеканала.

Там извинились за инцидент и заявили, что ищут нового редактора оперативного отдела.

Вечером 3 декабря самолет Boeing 777-200, следовавший из Москвы в Пхукет, вылетел из Домодедово с почти получасовой задержкой. Через некоторое время пилоты воздушного судна включили код 7700 — сигнал тревоги. На борту находились 412 пассажиров и 13 членов экипажа. У лайнера загорелся левый двигатель. Самолет был вынужден вернуться в Домодедово. Посадка прошла успешно. По предварительным данным, возгорание произошло из-за перегрева генератора.

