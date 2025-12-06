«Оторван от реальности». Главком ВСУ назвал неприемлемым отказ Киева от территорий

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что для Украины было бы неприемлемо отдать часть своей территории в рамках любого мирного соглашения с Россией. Он также допустил, что ВСУ смогут продолжать сражаться без помощи США, но выразил надежду, что поддержка Вашингтона сохранится. Украинцы сейчас защищают «не только себя, но и всю Европу», подчеркнул он.

Он подчеркнул, что для Киева важен только «справедливый мир», который может быть достигнут лишь в том случае, если боевые действия остановятся по текущей линии фронта, а затем пройдут переговоры.

«Все войны в конце концов заканчиваются, и, конечно, мы надеемся, что и эта война закончится. А когда это произойдет, должен быть установлен справедливый мир. По моему пониманию, справедливый мир – это мир без предварительных условий, без уступки территории», – отметил Сырский.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, комментируя заявление украинского главкома, заявил, что тот оторван от реальности.

«Интервью демонстрирует глубокую оторванность от реальности — склонность, которую разделяют многие западные лидеры», — написал Дэвис в соцсети Х, выразив уверенность, что результатом такой политики станет военное поражение Украины.

Без США

В интервью Сырский также допустил, что Украина сможет продолжать конфликт без помощи США, рассчитывая только на поддержку европейских стран.

В беседе со Sky News Сырский выразил надежду, что этого все же не произойдет.

«Мы надеемся, что они продолжат оказывать полную поддержку. Но мы также надеемся, что наши европейские партнеры и союзники, если потребуется, будут готовы предоставить все необходимое для нашей справедливой войны против агрессора», — сказал главком.

Сырский предупредил, что на карту поставлена ​​судьба всей Европы. «Наша главная миссия — защищать нашу землю, нашу страну и наше население», — сказал он.

Главком добавил, что украинцы сейчас защищают «не только себя, но и всю Европу». «И для всех европейцев крайне важно, чтобы мы продолжали это делать, потому что, если нас здесь не будет, другим придется воевать в Европе», – заключил он.

5 тысяч дронов

Кроме того, Сырский в интервью Sky News раскрыл некоторые подробности ведения боевых действий. В частности, он заявил, что Россия ежедневно запускает от 4000 до 5000 дронов-камикадзе по украинским позициям вдоль линии фронта, а также от 1500 до 2000 беспилотников, сбрасывающих боеприпасы.

«Что касается беспилотников, то здесь примерно паритет. На данный момент мы используем немного больше FPV-дронов, чем россияне», – уточнил главком.

Он добавил, что у ВС РФ по-прежнему в два раза больше артиллерийских снарядов, чем у Украины, но массовое применение дронов и их дальность затрудняют эффективное использование артиллерии, а 60% ударов по-прежнему наносится дронами.

Переговоры о мире

Президент Украины Владимир Зеленский 6 декабря заявил, что уведомил генсека НАТО Марка Рютте о переговорах представителей республики и США.

«Я разговаривал с Марком Рютте. Благодарен за добрые слова о наших военных в День армии. Мы обменялись оценками дипломатической ситуации, и я проинформировал Марка о беседе наших представителей в Америке с командой президента [США Дональда] Трампа», — написал Зеленский в Telegram.

Агентство Bloomberg сообщило, что на последних переговорах представителей США и Украины во Флориде не было признаков «крупного прорыва» в мирном процессе. Делегаты договорились о «рамках мер безопасности» и обсудили, какие средства сдерживания потребуются для урегулирования конфликта с Россией.