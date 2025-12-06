«Исчерпывающий ответ». Кадыров рассказал о мести за налет БПЛА на Грозный

Вид на высотный комплекс «Грозный-Сити», одно из зданий которого было повреждено в результате атаки беспилотным летательным аппаратом, 5 декабря 2025 года

Кадыров сообщил об ударах по Украине в ответ на атаку по «Грозному-Сити»

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что ночной массированный удар России по объектам на Украине стал ответом на атаку дроном на башню «Грозный-Сити». Российские военные поразили более 60 целей, использовав «Герани», ракеты «Искандер-М», «Кинжал» и «Калибр». Кадыров предупредил также, что «это еще далеко не все» и «продолжение следует».

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об «ответе» на украинскую атаку по небоскребу «Грозный-Сити»: прошлой ночью российские военные атаковали военно-промышленные и крупнейшие энергетические объекты Украины, включая аэродромы, склады ракет, объекты ПВО и железнодорожные узлы.

«Наш ответ на атаку по мирному объекту Грозного, как я и обещал, не заставил себя ждать. Прошедшую ночь укрорейх запомнит надолго», – написал глава региона в Telegram.

«Ответ более чем исчерпывающий на последние террористические атаки Киева. И хотя в самой Украине неохотно вынуждены признавать масштабы нанесенного урона военно-промышленной инфраструктуре, а СМИ называют прошедшую ночь «адской», сообщаю, что это еще далеко не все. Продолжение следует», – отметил Кадыров.

По его словам, российские военнослужащие нанесли первый удар в 00:40 по московскому времени – по Чернигову и Фастову. Взрывы позже были слышны в Киевской, Харьковской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской, Винницкой, Полтавской, Хмельницкой, Запорожской, Сумской и других областях.

До 9 утра военные поразили более 60 целей, использовав «Герани», ракеты «Искандер-М», «Кинжал» и «Калибр».

«Нанесен непоправимый урон по тылу врага», — заключил глава Чечни.

Он также выразил благодарность министру обороны России Андрею Белоусову, начальнику Генштаба Валерию Герасимову, командующему ВКС Виктору Афзалову, а также региональному оперативному штабу по проведению СВО во главе с председателем правительства Чечни Магомедом Даудовым за «идеально проделанную» работу.

Минобороны России 6 декабря также отчиталось о «массированном ударе высокоточным оружием» по объектам ВПК и энергетической инфраструктуре Украины. Были использованы ракеты «Кинжал» и беспилотники дальнего действия.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что российские войска нанесли удары по украинским объектам энергетики. «Были также удары по предприятиям Киевской области. <...> Главной целью этих ударов снова стала энергетика», — написал он в Telegram.

Удары пришлись по объектам в Днепропетровской, Черниговской, Запорожской, Одесской, Львовской и Николаевской областях.

«Вы куда смотрите?»

Минувшей ночью в своем Telegram-канале Кадыров призвал украинцев выйти и «сказать свое слово».

«Народ Украины, вы куда смотрите? Поодиночке вас они растаскивают, все один раз выходите и скажите свое слово <...> Если хоть один мужчина есть в Украине, то он должен встать впереди и за ним должен идти народ», — отметил Кадыров.

Он также назвал президента Зеленского «бандитом, а не президентом».

Атака на «Грозный-Сити»

Украинский беспилотник атаковал комплекс небоскребов «Грозный-Сити» в центре столицы Чечни утром 5 декабря. Ударная волна полностью разнесла фасад сразу нескольких этажей. Возник пожар, который вскоре удалось потушить. Пострадавших не было.

Кадыров заявил, что этой атакой «укронатовцы еще больше настроили против себя гражданское население», а чеченский народ «никакими ударами и взрывами не испугать». «Здание мы отремонтируем. Самое главное – нет жертв», – говорилось в посте главы региона.

Ранее украинские БПЛА уже совершали атаки на Чечню. В частности, 12 декабря 2024 года дрон повредил казарменные здания специального полка полиции имени Ахмата Кадырова в Грозном, произошел небольшой пожар. 29 октября 2024-го украинские беспилотники ударили по территории Российского университета спецназа имени В.В. Путина в Гудермесе, загорелась крыша пустующего здания.