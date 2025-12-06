На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сексуальные игры Павла Воли и Ляйсан Утяшевой попали на камеру

Шоумен Воля снялся в любовной сцене с Утяшевой в «Невероятных приключениях Шурика»
true
true
true
close
ТНТ

На «Шоу Воли» телеведущий Павел Воля рассказал о съемках в новогоднем фильме «Невероятные приключения Шурика». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

Шоумен намекнул, что снялся в любовной сцене со своей супругой спортсменкой Ляйсан Утяшевой.

«Я никогда не думал, что наши с Ляйсан сексуальные игры будут снимать на камеру и показывать в кинотеатрах!» — заявил он.

В фильме также снялись Марина Кравец, Наталия Медведева, Максим Ткаченко и Андрей Шелков. Режиссами проекта стали Роман Ким и Михаил Семичев.

Картина выходит в прокат 11 декабря, а в новогоднюю ночь его покажут на телевидении.

Накануне россияне признались, что планируют потратить на празднование Нового года в среднем 14 тыс. рублей. Большинство граждан считают это важным праздником и основательно к нему готовятся – об этом заявили 87% участников соответствующего опроса.

Говоря о главных статьях расхода при подготовке к празднику, многие сделали акцент на новогоднем декоре. Так, например, 51% респондентов планируют купить гирлянды, венки и прочие украшения, еще 37% закладывают траты на елочные игрушки, 25% хотят приобрести праздничный текстиль.

Ранее «Abracadabra» Леди Гаги назвали лучшим хитом 2025 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами