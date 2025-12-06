Сексуальные игры Павла Воли и Ляйсан Утяшевой попали на камеру

Шоумен Воля снялся в любовной сцене с Утяшевой в «Невероятных приключениях Шурика»

На «Шоу Воли» телеведущий Павел Воля рассказал о съемках в новогоднем фильме «Невероятные приключения Шурика». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

Шоумен намекнул, что снялся в любовной сцене со своей супругой спортсменкой Ляйсан Утяшевой.

«Я никогда не думал, что наши с Ляйсан сексуальные игры будут снимать на камеру и показывать в кинотеатрах!» — заявил он.

В фильме также снялись Марина Кравец, Наталия Медведева, Максим Ткаченко и Андрей Шелков. Режиссами проекта стали Роман Ким и Михаил Семичев.

Картина выходит в прокат 11 декабря, а в новогоднюю ночь его покажут на телевидении.

Накануне россияне признались, что планируют потратить на празднование Нового года в среднем 14 тыс. рублей. Большинство граждан считают это важным праздником и основательно к нему готовятся – об этом заявили 87% участников соответствующего опроса.

Говоря о главных статьях расхода при подготовке к празднику, многие сделали акцент на новогоднем декоре. Так, например, 51% респондентов планируют купить гирлянды, венки и прочие украшения, еще 37% закладывают траты на елочные игрушки, 25% хотят приобрести праздничный текстиль.

Ранее «Abracadabra» Леди Гаги назвали лучшим хитом 2025 года.