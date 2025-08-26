«Сидит и никуда не выезжал»: ФСИН опровергла сообщения об уходе киллера Джако на СВО

Криминальный авторитет Аслан Гагиев по прозвищу Джако во время оглашения приговора в Южном окружном военном суде, 2023 год

ФСИН опровергла информацию о том, что пожизненно осужденный главарь банды киллеров Аслан Гагиев отправился на СВО. Ранее подобные слухи начали распространяться в соцсетях из-за аудиосообщения с голосом преступника, где он говорит, что находится «на воле в приграничье». «Ъ» писал, что Гагиев действительно написал заявление с просьбой отправить его на спецоперацию. Его адвокат при этом отказался комментировать слухи. За что судили киллера и сможет ли он поучаствовать в боевых действиях на Украине — в материале «Газеты.Ru».

Пожизненно осужденный главарь банды киллеров Аслан Гагиев, также известный как Джако, не уходил на спецоперацию и продолжает отбывать срок в колонии «Полярная сова» в Харпе на Ямале. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе УФСИН по региону.

«Информация проверенная: он у нас сидит и никуда не выезжал. Кто к пожизненному [приговорен], на СВО не уходит», — уточнил собеседник агентства.

Попросился «за ленточку»

25 августа Baza сообщила, что в соцсетях распространяется слух о якобы уходе Гагиева на СВО. Поводом для этого стало аудиосообщение на осетинском языке, в котором звучит голос Джако.

«Алло, Аланчик, привет, мой брат. Извини, я утром... номера, звонки были, но я не понял, кто звонил.

Брат, я на воле, я на войне, но не совсем на войне, на приграничье», — процитировал сообщение Telegram-канал.

Baza уточнила, что его подлинность не подтверждена . Однако потерпевшие по делу Джако «в ужасе звонят адвокатам», чтобы выяснить, действительно ли Гагиев вышел из тюрьмы. Адвокат осужденного при этом отказался говорить с изданием.

Впоследствии уже «Коммерсантъ» сообщил, что лидер банды киллеров «на днях» написал заявление с просьбой отправить его на спецоперацию.

Имеет шанс надеть военную форму

Член Совета по правам человека Ева Меркачева в беседе с «Газетой.Ru» усомнилась в правдивости этой информации.

«На сегодняшний день неизвестен ни один случай, когда осужденный на пожизненное отправился на СВО. Я таких случаев не знаю, поэтому кажется, что эти слухи не соответствуют действительности», — отметила Меркачева.

Baza также отмечала, что в России уже были прецеденты, когда пожизненно осужденные просились на СВО. Так, участник нападения на дом певца Михаила Круга Александр Агеев дважды обращался с подобным прошением. Однако суд отказал ему, сославшись на совместный приказ Минобороны, Минюста и МВД от 27 июля 2022 года, согласно которому с осужденными на пожизненное запрещено заключать контракт .

При этом «Ъ» писал, что, несмотря на это, у Аслана Гагиев все равно есть шанс надеть военную форму. По данным источников издания, для пожизненно осужденных могут быть сделаны исключения .

«Если Аслан Гагиев попадет в штурмовики и получит госнаграду, у него появится шанс после СВО оказаться на свободе», — говорилось в статье.

Дело банды Гагиева

Аслана Гагиева объявили в международный розыск в феврале 2014-го. Через год его задержали в Вене, а в 2018-м экстрадировали в Россию. На родине Гагиева признали виновным в руководстве преступным сообществом (ч. 1 ст. 210 УК РФ), создании трех банд (ч. 1 ст. 209 УК РФ), а также в убийстве более двух лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, преступное сообщество, которое действовало в Москве, Подмосковье и Северной Осетии, Гагиев создал в 2004 году. В него входило не менее 50 киллеров. Не позднее 2012-го Джако также организовал в Северной Осетии три «филиала» сообщества, куда привлекали местных жителей. Предполагается, что банды нужны были ему для занятия доминирующего положения в криминальном мире республики.

Всего участники ОПС совершили 49 нападений и убили 60 человек, большинство из которых по заказу или в ходе криминальных разборок. Только в Москве предполагаемыми жертвами банды стали хозяин банка «Национальный капитал» Дмитрий Плытник, банкир Александр Слесарев и члены его семьи, а также председатель правления банка «Кутузовский» Олег Новосельский.

Самого Гагиева при этом судили только за преступления, совершенные в 2012–2013 годах, так как Австрия не разрешила России продолжить расследование дела. В итоге его признали виновным в организации убийства только шести человек, в том числе зампрокурора Промышленного района города Владикавказа Олега Озиева. В то же время члены банды получили сроки за целую серию резонансных преступлений.

14 сентября 2023-го Аслана Гагиева приговорили к пожизненному заключению. При этом родственникам он заявил, что выйдет через год.