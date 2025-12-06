На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава разведки Украины одной фразой оценил переговоры с Россией в Абу-Даби

Буданов описал переговоры с Россией в Абу-Даби фразой «там все чудесно»
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов фразой «Там все чудесно» охаратеризовал встречу делегаций республики и РФ в Абу-Даби в конце ноября. Его цитирует «РБК-Украина».

Журналистка попросила главу разведки рассказать о переговорном процессе по урегулированию конфликта и упомянула встречу представителей Киева и Москвы в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Там все чудесно», — сказал Буданов, но отказался раскрывать детали, так как они должны «оставаться в тени», чтобы переговоры были успешными.

«Вы ведь не хотите, чтобы мы их (переговоры. — «Газета.Ru») провалили? Так что подождите», — добавил чиновник.

Американские СМИ сообщили, что 25 ноября в Абу-Даби состоялись переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На них якобы обсуждался обновленный вариант инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.

Однако помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя контакты РФ и США, заявил, что «в Абу-Даби мирный план не обсуждался». А представители спецслужб России и Украины в ходе встречи затронули сложные, «щепетильные» вопросы, включая обмены пленными. По его словам, на переговорах также был «рояль в кустах». Так Ушаков прокомментировал присутствие на встрече министра армии США Дэна Дрисколла, который занимается «украинским досье».

Ранее появились подробности переговоров Украины и США во Флориде.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами