Буданов описал переговоры с Россией в Абу-Даби фразой «там все чудесно»

Руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов фразой «Там все чудесно» охаратеризовал встречу делегаций республики и РФ в Абу-Даби в конце ноября. Его цитирует «РБК-Украина».

Журналистка попросила главу разведки рассказать о переговорном процессе по урегулированию конфликта и упомянула встречу представителей Киева и Москвы в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Там все чудесно», — сказал Буданов, но отказался раскрывать детали, так как они должны «оставаться в тени», чтобы переговоры были успешными.

«Вы ведь не хотите, чтобы мы их (переговоры. — «Газета.Ru») провалили? Так что подождите», — добавил чиновник.

Американские СМИ сообщили, что 25 ноября в Абу-Даби состоялись переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На них якобы обсуждался обновленный вариант инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.

Однако помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя контакты РФ и США, заявил, что «в Абу-Даби мирный план не обсуждался». А представители спецслужб России и Украины в ходе встречи затронули сложные, «щепетильные» вопросы, включая обмены пленными. По его словам, на переговорах также был «рояль в кустах». Так Ушаков прокомментировал присутствие на встрече министра армии США Дэна Дрисколла, который занимается «украинским досье».

