На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лурье ответила на заявления Долиной о готовности вернуть деньги

Адвокат Свириденко: Лурье, купившая квартиру у Долиной, не будет отзывать жалобу из Верховного суда
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье ответила на заявления Долиной о готовности вернуть деньги. Об этом RT рассказала адвокат женщины Светлана Свириденко.

Лурье не будет отзывать жалобу из Верховного суда после заявления, отмечает адвокат. Покупательница настаивает, что жилье должно быть оформлено на нее.

«Чтобы на нее все было оформлено, как и положено. Мы настаиваем на том, что сделка была действительной», — уточнила Свириденко.

На контакт с самой Лурье певица не выходила, хотя на предварительном заседании стороне Долиной предлагали встретиться лично для мирового соглашения. От этого отказалась защита артистки, говорит адвокат.

Свириденко добавила, что с предложением о ежемесячной выплате стоимости квартиры на Свириденко вышел адвокат певицы. Однако предложенная схема не учитывала инфляции, компенсации и не содержала конкретных сроков, подчеркнула представительница Лурье.

Квартиру за более чем 100 млн рублей Долина продала прошлым летом. Заключив сделку с Полиной Лурье, певица отправила деньги аферистам.

Поняв, что ее обманули, артистка подала иск в суд, чтобы вернуть недвижимость. В результате суд встал на ее сторону, обязав Лурье передать истице квартиру. Дело дошло до Верховного суда.

Схема, по которой артистка смогла вернуть себе квартиру, получила название «схема Долиной». Пенсионеры из российских городов продают квартиры добросовестным покупателям, но вскоре заявляют, что стали жертвами мошенников и передали деньги им. Нередко пожилым людям удается вернуть себе жилье.

Долина 5 декабря впервые подробно рассказала, как ее обманули мошенники. Она пообещала вернуть средства покупательнице в полном объеме, но частями и в течение трех лет.

Ранее было подсчитано, за сколько корпоративов Долина сможет собрать 112 миллионов для Лурье.

Все новости на тему:
Скандал вокруг Долиной
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами