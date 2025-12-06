Адвокат Свириденко: Лурье, купившая квартиру у Долиной, не будет отзывать жалобу из Верховного суда

Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье ответила на заявления Долиной о готовности вернуть деньги. Об этом RT рассказала адвокат женщины Светлана Свириденко.

Лурье не будет отзывать жалобу из Верховного суда после заявления, отмечает адвокат. Покупательница настаивает, что жилье должно быть оформлено на нее.

«Чтобы на нее все было оформлено, как и положено. Мы настаиваем на том, что сделка была действительной», — уточнила Свириденко.

На контакт с самой Лурье певица не выходила, хотя на предварительном заседании стороне Долиной предлагали встретиться лично для мирового соглашения. От этого отказалась защита артистки, говорит адвокат.

Свириденко добавила, что с предложением о ежемесячной выплате стоимости квартиры на Свириденко вышел адвокат певицы. Однако предложенная схема не учитывала инфляции, компенсации и не содержала конкретных сроков, подчеркнула представительница Лурье.

Квартиру за более чем 100 млн рублей Долина продала прошлым летом. Заключив сделку с Полиной Лурье, певица отправила деньги аферистам.

Поняв, что ее обманули, артистка подала иск в суд, чтобы вернуть недвижимость. В результате суд встал на ее сторону, обязав Лурье передать истице квартиру. Дело дошло до Верховного суда.

Схема, по которой артистка смогла вернуть себе квартиру, получила название «схема Долиной». Пенсионеры из российских городов продают квартиры добросовестным покупателям, но вскоре заявляют, что стали жертвами мошенников и передали деньги им. Нередко пожилым людям удается вернуть себе жилье.

Долина 5 декабря впервые подробно рассказала, как ее обманули мошенники. Она пообещала вернуть средства покупательнице в полном объеме, но частями и в течение трех лет.

Ранее было подсчитано, за сколько корпоративов Долина сможет собрать 112 миллионов для Лурье.