На Мичуринском проспекте неизвестные открыли огонь во дворе дома

В Москве задержали трех человек после стрельбы на Мичуринском проспекте

Утром во дворе дома на Мичуринском проспекте раздались выстрелы, передает ТАСС со ссылкой на столичное управление МВД России.

В ведомстве заявили, что после этого задержали двух мужчин и одну женщину в состоянии алкогольного опьянения. У них изъяли «предмет, конструктивно схожий с пистолетом». Задержанных доставили в отдел полиции в Тропарево-Никулино для дальнейшего разбирательства.

Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал видео с места происшествия. На нем мужчина делает выстрел из пистолета. После этого на записи слышен лай собаки.

28 ноября в центре Москвы люди пострадали при стрельбе из светошумового оружия в Хохловском переулке. Там произошел конфликт между тремя гражданами. Один из них при этом использовал светошумовое оружие, а затем скрылся. Правоохранители начали выяснять обстоятельства случившегося.

Ранее на Урале таксист открыл огонь по пьяному пассажиру на глазах у сына.