«Зенит» возглавил РПЛ, обыграв «Акрон» с Дзюбой

Петербургский «Зенит» уверенно обыграл тольяттинский «Акрон» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Жерсон с передачи Густаво Мантуана на 32-й минуте. Второй гол «Зенита» оформил Луис Энрике, который отличился на 41-й минуте после результативной передачи Педро.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Павел Кукуян.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб вышел на первую строчку, набрав 39 очков. На втором месте идет «Краснодар» (37) и московский ЦСКА (36), которым предстоит сыграть друг с другом в 18-м туре РПЛ. «Акрон» идет на десятой позиции, имея в активе 21 балл.

19-й тур РПЛ стартует уже после зимней паузы — конце февраля. «Зенит» дома примет калининградскую «Балтику», а тольяттинский клуб на выезде сыграет с «Оренбургом».

Ранее в чемпионате России был установлен новый рекорд.