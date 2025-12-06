Накануне визита президента России Владимира Путина в Нью-Дели послы Германии, Великобритании и Франции опубликовали в одной из центральных газет Индии статью с резкими выпадами в адрес Москвы и российского лидера. Материал посвящен украинскому конфликту и написан в нравоучительном тоне. В Индии сочли это дипломатическим оскорблением.

Индия сочла оскорбительными попытки европейских дипломатов вмешаться в ее внутренние дела в преддверии визита президента РФ Владимира Путина, пишет немецкое издание Spiegel. В публикации отмечается, что накануне прибытия российского лидера послы Германии, Франции и Великобритании написали для индийской ежедневной газеты гостевую статью с резкими выпадами в адрес РФ и Путина.

«Индийцы выразили удивление, если не обиду, по поводу этого вмешательства. Радость от первого визита в Россию с начала войны в Дели не хотят портить», — пишет Spiegel.

Немецкое издание утверждает, что визит российского лидера в Индию был важен для обеих сторон как в политическом, так и в экономическом отношении. Россия испытывает трудности из-за санкций США в отношении ее крупнейших нефтяных компаний, а Индия, в свою очередь, надеется найти в РФ рынки сбыта своих товаров, экспорт которых в Соединенные Штаты сократился наполовину из-за тарифной политики президента Дональда Трампа, утверждает Spiegel. В материале говорится, что во взаимной торговле двух стран в настоящее время наблюдается значительный дисбаланс: экспорт России в Индию оценивается в $63 млрд, поставки индийских товаров в РФ — в $5 млрд.

Статья послов трех стран Европы в индийской прессе

Речь идет о совместной статье послов Германии, Франции и Великобритании в Индии, опубликованной 1 декабря в газете Times of India под заголовком «Мир хочет, чтобы война на Украине закончилась, но Россия, похоже, не настроена на мир». В ней, действительно, содержатся выпады в адрес РФ, а Украина показана в роли невинной жертвы.

«Вот уже более трех лет украинцы мужественно и решительно защищают свою страну от неспровоцированной агрессивной войны России против их дома. Россия могла бы закончить войну уже завтра, выведя свои войска и прекратив незаконное вторжение, или хотя бы согласившись на прекращение огня и начав настоящие переговоры. Вместо этого в 2025 году количество российских атак резко возросло, и с начала мирных переговоров президент Путин совершил 22 крупнейшие воздушные атаки за всю войну против Украины», — говорится в статье.

В публикации трех послов подчеркивается, что Москва «ведет свою агрессивную войну с абсолютной безжалостностью, и этому должен быть положен конец». Утверждается, что Россия «способствует глобальной нестабильности», «нарушает подписанные ей договоры» а также «подрывает доверие к ключевым демократическим институтам, включая выборы, независимые СМИ, гражданское общество и верховенство права, в своих интересах». На международной арене, по мнению авторов статьи, РФ занимается «злонамеренной глобальной деятельностью», которая может привести к глобальной дестабилизации. Кроме того, послы Германии, Великобритании и Франции приходят к выводу, что Индия в целом солидарна с такой негативной оценкой.

Ответ посла России

В ответной статье, опубликованной в Times of India 2 декабря под заголовком «Четыре предательства Европы препятствуют установлению мира в Украине», российский посол Денис Алипов отметил, что в публикации трех европейских дипломатов конфликт на Украине «представлен в крайне искаженном виде». Статья оценена как «попытка ввести индийскую общественность в заблуждение относительно причин и контекста кризиса».

«На самом деле именно Россия никогда не стремилась к этой войне. Напротив, именно Европа и администрация [экс-президента США Барака] Обамы спровоцировали украинский конфликт в 2014 году, поддержав государственный переворот, в результате которого был свергнут законный президент Виктор Янукович, чтобы превратить Украину в оплот против России», — написал российский посол.

В статье российского дипломата выделены следующие «четыре предательства Европы»:

— способствование нарушению соглашения о прекращении огня 2014 года;

— «Минские соглашения» как обман со стороны Европы;

— разжигание конфликта с помощью военной поддержки Украины;

— расширение НАТО и избирательное применение международного права.

Алипов подчеркнул, что опасения России по поводу безопасности были намеренно проигнорированы.

Реакция в Индии

3 декабря популярный индийский портал Firstpost опубликовал статью под заголовком «Почему Индия недовольна реакцией европейских дипломатов на визит Путина».

В ней сообщается, что «Индия недовольна послами Великобритании, Франции и Германии из-за их совместной статьи в индийской газете с критикой в адрес Владимира Путина».

«В ответ на статью в Times of India высокопоставленный чиновник министерства иностранных дел заявил: «Это очень необычно. Публичные советы по поводу отношений с третьими странами не являются приемлемой дипломатической практикой. Мы приняли это к сведению», — сообщает Firstpost.

В свою очередь, бывший министр иностранных дел Индии Канвал Сибал заявил: «Эта злобная статья, направленная против России, опубликованная накануне государственного визита Путина в Индию, нарушает дипломатические нормы и является дипломатическим оскорблением для Индии, поскольку ставит под сомнение тесные связи Индии с очень дружественной третьей страной».

Он охарактеризовал статью европейских послов как «вмешательство во внутренние дела Индии с целью разжечь антироссийские настроения в проевропейских кругах страны и поставить под сомнение нравственность наших связей с Россией».