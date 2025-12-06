В ФРГ на съезде партии Сары Вагенкнехт приняли решение о переименовании

Партия «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) переименована в «Союз социальная справедливость и экономическая разумность» (Bündnis soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Vernunft). Об этом сообщается на сайте объединения.

Уточняется, что за данное решение проголосовало большинство членов партии в ходе состоявшегося съезда в Магдебурге. Новое название начнут использовать с 1 октября 2026 года после выборов в ландтаги шести федеральных земель.

В качестве альтернативы в ходе съезда обсуждались также «Граждане создают перемены» (нем. Bürger schaffen Wandel) и «Союз социальный путь» (нем. Bündnis sozialer Weg).

21 ноября Сара Вагенкнехт в публикации в социальной сети X призвала Евросоюз снять санкции с РФ ради прекращения огня на Украине.

При этом политик была возмущена намерением ЕС предоставить Украине «репарационный кредит» за счет замороженных российских активов на фоне коррупционного скандала.

Ранее Вагенкнехт заявила о праве РФ обеспечивать собственную безопасность.