Турция сочла атаки на суда в Черном море эскалацией военных действий

В МИД Турции сочли атаки на суда в Черном море эскалацией военных действий
МИД России

Анкара выразила Москве и Киеву опасения по поводу атак на суда в Черном море, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на форуме в катарской Дохе.

Дипломат назвал инциденты «очень чувствительной темой» для страны, потому что она не хочет атак на судоходство.

«Это то, о чем мы предупреждали с самого начала. Потому что это эскалация конфликта, ее географическое расширение», — сказал Фидан.

До этого в 148 км от берегов Турции в Черном море атаковали танкер Midvolga 2 под российским флагом. Судно с грузом подсолнечного масла следовало из РФ в Грузию, когда по нему ударил беспилотник. В результате повреждения получила надстройка, в которой находились люди, и другие части танкера. Их посекло поражающими элементами, которыми был оснащен дрон. Его обломки упали на палубу судна.

Это уже четвертый инцидент с судами за неделю. Уже были атакованы танкеры Virat и Kairos, а также судно MERSIN у берегов Африки. В Кремле инциденты назвали «вопиющими».

Ранее сообщалось, что у берегов Болгарии терпит бедствие атакованный дроном ВСУ танкер.

