БПЛА атаковали три региона России

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за четыре часа уничтожили над тремя регионами восемь беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 16:00 до 20:00. По три дрона нейтрализовали в Курской и Белгородской областях, еще два ликвидировали над Брянской областью.

До этого в Белгороде и части Белгородского округа из-за прилета неустановленного боеприпаса начались проблемы со светом. Жителя Белгорода после атаки госпитализировали с баротравмой (повреждением полостей и тканей тела после резкого изменения внешнего давления). Кроме того, в двух частных домах выбило стекла и был поврежден грузовик.

А поселок Мирские в Брянской области попал под удар FPV-дронов (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота). При атаке был ранен водитель грузовика. Мужчину доставили в больницу. Его автомобиль тоже пострадал.

Ранее Кадыров рассказал о мести за налет БПЛА на Грозный.