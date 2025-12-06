«Утрачена способность удерживать радиоактивные вещества». В МАГАТЭ рассказали о ситуации на ЧАЭС

Новый защитный саркофаг Чернобыльской АЭС утратил ключевые функции безопасности, включая способность удерживать радиоактивные вещества, сообщило Международное агентство по атомной энергии. Сооружение было повреждено 14 февраля 2025 года в результате удара беспилотника. На крыше саркофага провели «ограниченный ремонт», но полностью восстановить защитную оболочку планируют уже после окончания боевых действий на Украине.

Группа специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) завершила комплексную оценку безопасности «Нового безопасного конфайнмента» (или «Новой безопасной оболочки») на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС), который был серьезно поврежден в результате удара беспилотника в феврале 2025 года. Об этом агентство сообщило в очередном пресс-релизе по ситуации на Украине.

«Миссия подтвердила, что система безопасности утратила свои основные функции, в том числе способность удерживать радиоактивные вещества , но также установила, что несущие конструкции и системы мониторинга не получили необратимых повреждений», — говорится в пресс-релизе организации.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что на крыше защитного сооружения «был проведен ограниченный ремонт», но для обеспечения долгосрочной ядерной безопасности сооружения необходимы «комплексные восстановительные работы». По рекомендации МАГАТЭ, они должны включать меры по контролю влажности и мониторинга коррозии, а также модернизацию автоматической системы мониторинга конструкции защитной оболочки.

Временные восстановительные работы планируется провести в 2026 году, а полное восстановление защитной оболочки — уже после окончания вооруженного противостояния между Россией и Украиной. К настоящему времени, по оценке МАГАТЭ, общая стоимость защитного оборудования и материалов, доставленных на Украину с начала конфликта, превышает €21 млн.

Справка «Новый безопасный конфайнмент», или «Новая защитная оболочка», — огромное арочное изоляционное сооружение, установленное над разрушенным при аварии четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Строительство началось в 2007 году, в ноябре 2016 года арка была надвинута на поврежденное здание реактора с первым защитным «саркофагом», после чего еще почти три года шел монтаж необходимого оборудования. Окончательно сооружение было сдано в эксплуатацию в июле 2019 года.

Что известно об ударе беспилотника

14 февраля 2025 года по «Новому защитному конфайнменту» Чернобыльской АЭС ударил боевой дрон со взрывчаткой.

По сообщению МАГАТЭ, опубликованному тогда в соцсети Х, около 1:50 в ночь на 14 февраля команда, работавшая в районе Чернобыльской АЭС, услышала взрывы в области саркофага, затем последовал пожар. «Им [сотрудникам МАГАТЭ] сообщили, что беспилотник врезался в крышу», — сообщило агентство в соцсети Х.

ЧП произошло в день начала 61-й Мюнхенской конференции по безопасности, где Киев рассчитывал получить от новой администрации США дополнительную поддержку .

По словам президента Украины Владимира Зеленского, беспилотник «с фугасной боевой частью» повредил крышу нового саркофага и вызвал пожар. Возгорание потушили, радиационный фон не повышался. В произошедшем он обвинил Россию, отметив, что, «по первым оценкам, повреждения укрытия существенные».

Тогдашний руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сразу после происшествия на ЧАЭС заявил, что украинская делегация в Мюнхене передаст США «много информации» об ударе по атомной станции, «об угрозах укрытию и ядерной безопасности».

«Зеленский пробил дно»: Захарова назвала удар по ЧАЭС провокацией ВСУ В ночь на 14 февраля в новый саркофаг Чернобыльской АЭС, защищающий поврежденный четвертый... 14 февраля 20:44

В России обвинения наотрез отвергли. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «не может быть и речи, чтобы [российскими войсками] наносились удары по каким-то объектам атомной инфраструктуры, инфраструктуры ядерной энергетики».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обвинения в адрес России спланированной Киевом провокацией, чтобы «пролоббировать, продавить очередные поставки вооружения и денег» на Мюнхенской конференции.

Конференция прошла для Киева скорее неудачно: вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с разгромной речью в адрес Европы, а украинской делегации прямо на месте было предложено подписать соглашение о предоставлении американцам прав на 50% минеральных ресурсов Украины. Зеленский тогда отказался это сделать.