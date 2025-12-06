«Фаина» надоела, но без нее никак»: Владимиру Политову – 55 лет

Будущая звезда группы «На-На» Владимир Политов родился 6 декабря 1970 года в якутском поселке Батагай. Родители не были представителями творческих профессий, но очень любили музыку: отец (инженер) играл в оркестре на трубе, мать (библиотекарь) пела в самодеятельном хоре. Владимир в детстве ходил в музыкальную школу, учился играть на кларнете, классической гитаре и клавишных.

В 1987 году, после переезда вместе с родителями в столицу советской Латвии, Политов поступил в Рижский институт инженеров гражданской авиации. Однако после третьего курса на волне происходивших в стране перемен бросил учебу, перебрался в Москву и занялся коммерцией.

В 1990-м прошел непростой кастинг и был принят в группу «На-На» в качестве сначала бас-гитариста, а затем и солиста. Прославился песнями «Если б не было ночей» и «Фаина». В составе группы записал двенадцать альбомов, снялся в 25 клипах. Гастролировал по России и странам бывшего Советского Союза, а также по Франции, Германии, Португалии, Канаде, Болгарии, Великобритании, Польше, Китаю, Турции, Израилю, США и т.д., где за эти годы «На-На» провела несколько тысяч концертов. Считался секс-символом российской эстрады с целой армией поклонниц. В 2001 году Политову присвоено звание Заслуженного артиста России.

Музыкант до сих пор гастролирует с группой «На-На», сейчас в ее составе трое: кроме самого Политова, это Вячеслав Жеребкин и Михаил Игонин. В 2019 году на вопрос, не надоело ли ему исполнять песню «Фаина», Политов ответил: «Надоело, но без нее никак. Иногда с «Фаины» начинаем концерт и в конце исполняем вторично».

Певец был женат дважды, оба раза – на женщинах по имени Ольга. О первом браке СМИ писали, что он изначально считался фиктивным для получения московской прописки, но по окончании «практической необходимости» супруги обнаружили, что не желают разводиться. Они прожили вместе почти десять лет, в семье родилась дочь Алена.

Со второй женой, которая младше Владимира на 24 года, он познакомился в 2017 году на концерте в Благовещенске. Через некоторое время она перебралась к нему в Москву. В 2021 году пара узаконила отношения, через два года у них родился сын Артем.