На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский обсудил «угрозу третьего вторжения России» с Уиткоффом и Кушнером

Зеленский провел содержательный телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером
true
true
true
close
Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

Президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram-канале о телефонном разговоре, который он провел со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем политика Джаредом Кушнером.

Глава государства рассказал, что в беседе со стороны Киева также участвовали секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров и глава генштаба Андрей Гнатов.

«Мы... довольно быстро обсудили ключевые вещи, которые могут гарантировать окончание кровопролития и снять угрозу третьего вторжения России, а также угрозу невыполнения Россией ее обещаний», — сообщил лидер Украины.

Глава государства подчеркнул настрой Киева на честную работу с Вашингтоном ради реального мира и поблагодарил Трампа за «интенсивный подход к переговорам». Стороны договорились о дальнейших шагах. При этом Зеленский отметил, что не все можно обсуждать по телефону.

На этом фоне главком ВСУ Александр Сырский заявил, что для Украины было бы неприемлемо отдать часть территории в рамках любого мирного соглашения с Россией. Он также допустил, что ВСУ смогут продолжать сражаться без помощи США, но выразил надежду, что поддержка Вашингтона сохранится. Украинцы сейчас защищают «не только себя, но и всю Европу», подчеркнул он.

Ранее глава разведки Украины одной фразой оценил переговоры с Россией в Абу-Даби.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами