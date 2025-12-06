Зеленский обсудил «угрозу третьего вторжения России» с Уиткоффом и Кушнером

Президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram-канале о телефонном разговоре, который он провел со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем политика Джаредом Кушнером.

Глава государства рассказал, что в беседе со стороны Киева также участвовали секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров и глава генштаба Андрей Гнатов.

«Мы... довольно быстро обсудили ключевые вещи, которые могут гарантировать окончание кровопролития и снять угрозу третьего вторжения России, а также угрозу невыполнения Россией ее обещаний», — сообщил лидер Украины.

Глава государства подчеркнул настрой Киева на честную работу с Вашингтоном ради реального мира и поблагодарил Трампа за «интенсивный подход к переговорам». Стороны договорились о дальнейших шагах. При этом Зеленский отметил, что не все можно обсуждать по телефону.

На этом фоне главком ВСУ Александр Сырский заявил, что для Украины было бы неприемлемо отдать часть территории в рамках любого мирного соглашения с Россией. Он также допустил, что ВСУ смогут продолжать сражаться без помощи США, но выразил надежду, что поддержка Вашингтона сохранится. Украинцы сейчас защищают «не только себя, но и всю Европу», подчеркнул он.

Ранее глава разведки Украины одной фразой оценил переговоры с Россией в Абу-Даби.