Названы три проблемы, которые волнуют россиян больше всего

ВЦИОМ: большинство россиян волнуют СВО, инфляция и здравоохранение
Perfect Wave/Shutterstock/FOTODOM

Большинство россиян беспокоятся из-за СВО, роста цен и ситуация в сфере здравоохранения, рассказал ТАСС гендиректор аналитического центра ВЦИОМ (Всероссийского центрп изучения общественного мнения), декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Валерий Федоров.

»Проблемой номер один является война и все, что с ней связано. Это реальность последних четырех лет, и так будет, пока СВО не закончится», — сообщил он.

Вторая проблема, по его словам, связана с инфляцией: ее аномально низкий уровень в 2017 - 2019 годах сменился ростом цен. Сейчас он беспокоит почти всех граждан.

Третий повод для беспокойства связан с доступностью медицинских услуг, стоимостью лекарств и кадрами в здравоохранении, добавил Федоров и отметил, что такая ситуация наблюдается практически повсеместно в мире.

Гендиректор ВЦИОМ заявил, что остальные проблемы волнуют или отдельные соцгруппы, или имеют нишевый характер. Например, пожилые россияне беспокоятся из-за размеров пенсий, а молодежь — из-за уровня зарплаты. Россияне считают, что эти выплаты растут медленнее цен.

Во втором квартале этого года в рейтинг тревожностей в регионах РФ попали замедление экономики, отключение горячей воды, рост популяции комаров и распространение слизней-гигантов.

Ранее сообщалось, что большинство россиян обращаются к врачам только в крайних случаях.

