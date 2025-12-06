На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Филипп Киркоров раскрыл секрет привлекательности: «Природа-матушка»

Певец Киркоров поблагодарил гены за свою внешность
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народный артист России Филипп Киркоров раскрыл секрет своей привлекательности. Его цитирует издание Super.

На концерте «Песня года 2025» 58-летний Киркоров ответил на вопрос о своих прическе и белоснежных зубах. За свою внешность он поблагодарил родительские гены. Артист заверил, что всё это — исключительно своё, родное. Просто с генами повезло.

«Природа-матушка одарила. К сожалению, рано побелел, но самое главное, что не лысый», — пошутил он.

Киркоров добавил, что ухаживает за волосами, а зубы у него «свои», а не виниры, как иногда думают поклонники.

В начале декабря Киркоров подарил дочери Алле-Виктории кеды стоимостью более 120 тысяч рублей.

Филипп Киркоров вручил 14-летней дочери кеды с розовыми пуделями из лимитированной коллаборации бренда Adidas с американским дизайнером Джереми Скоттом.

Ранее Киркоров перенес запланированный восстанавливающий курс лечения из‑за насыщенной предновогодней работы.

