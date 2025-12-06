На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звездному хирургу Хайдарову предложили продать жир Киркорова

Хирург Хайдаров рассказал о звонке с просьбой продать жир певца Киркорова
ТНТ

Звездный хирург Тимур Хайдаров рассказал, как однажды ему предложили продать жир народного артиста России Филиппа Киркорова. В этом он признался в новом выпуске шоу Comedy Club на ТНТ.

«Шутки шутками, но когда оперировали Киркорова, нам в клинику позвонили и попросили продать его жир!» — рассказал он.

Признание стало темой для шуток у ведущих в свете того, что другим гостем передачи был известный шеф-повар Константин Ивлев.

В марте 2023 года Филипп Киркоров прошел коррекцию позвоночника и прессотерапию с использованием специального аппарата, также Хайдаров откачал ему 30 литров жира.

При этом певец опроверг слухи о том, что делал операцию на лице. Киркоров объяснял, что хочет поддерживать свое тело в тонусе, чтобы «не терять товарный вид».

Накануне 58-летний Киркоров раскрыл секрет своей привлекательности. За свою внешность он поблагодарил родительские гены. Артист заверил, что всё это — исключительно своё, родное. Просто с генами повезло.

Ранее Тимур Хайдаров заявил, что против пластики дочери Даны Борисовой Полины.

