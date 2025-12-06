Разведчики 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группы войск выявили полевой склад боеприпасов боевиков ВСУ в районе Константиновки и передали его координаты расчетам 152-мм гаубицы «Мста-Б», сообщили в Минобороны России.
В Воронежской области обломками БПЛА повреждены здания школы, АЗС и трех частных домов, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
Перебои с электроснабжением начались в городе Ровно на западе Украины, сообщает издание «Страна.ua».
Взрывы зафиксированы в Полтаве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает издание «Телеграф».
Операторы ударных беспилотных систем «Южной» группы уничтожили пикап с военнослужащими ВСУ и три наземных роботехнических комплекса на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.
Несколько БПЛА было уничтожено над Киришским районом Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Мирная жительница погибла и еще двое пострадали в результате атак ВСУ на Горловку в ДНР, сообщил глава города Иван Приходько.
🔴 Ночью на Украине были зафиксированы удары в Киеве, Днепропетровске, Чернигове и Виннице.
▪️Также взрывы зафиксировали в Полтавской, Львовской и Кировоградской областях.
▪️В Фастове Киевской области под удар попала железнодорожная инфраструктура.
▪️В Днепропетровской области пострадали энергетические объекты, включая Криворожскую ТЭС.
Маршруты движения пассажирских поездов изменены через город Фастов в Киевской области в результате ударов дронов «Герань», сообщает Украинская железная дорога.
🔴Минобороны: силы ПВО сбили 116 дронов ВСУ над десятью регионами России.
29 в Рязанской области, 27 — в Воронежской, 23 — в Брянской и 21 — в Белгородской. Кроме того, ПВО поразили шесть аппаратов в Тверской области, по три — в Курской и Липецкой, два — в Тамбовской, и по одному — в Тульской и Орловской.