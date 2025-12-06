На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политика

Над Россией сбили 116 украинских БПЛА. Военная операция, день 1382-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1382-й день
Станислав Красильников/РИА Новости
Минобороны РФ сообщило, что за минувшую ночь средства противовоздушной обороны перехватили 116 украинских беспилотников над десятью регионами страны. Ночью на Украине были зафиксированы удары в Киеве, Днепре, Чернигове и Виннице. В Фастове Киевской области под удар попала железнодорожная инфраструктура. В Днепропетровской области пострадали энергетические объекты, включая Криворожскую ТЭС. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
10:30

Разведчики 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группы войск выявили полевой склад боеприпасов боевиков ВСУ в районе Константиновки и передали его координаты расчетам 152-мм гаубицы «Мста-Б», сообщили в Минобороны России.

10:06

В Воронежской области обломками БПЛА повреждены здания школы, АЗС и трех частных домов, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Александр Гусев.

10:04

Перебои с электроснабжением начались в городе Ровно на западе Украины, сообщает издание «Страна.ua».

9:52

Взрывы зафиксированы в Полтаве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает издание «Телеграф».

9:36

9:23

Операторы ударных беспилотных систем «Южной» группы уничтожили пикап с военнослужащими ВСУ и три наземных роботехнических комплекса на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.

9:14

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

9:00

Несколько БПЛА было уничтожено над Киришским районом Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

8:41

Мирная жительница погибла и еще двое пострадали в результате атак ВСУ на Горловку в ДНР, сообщил глава города Иван Приходько.

8:40

8:31

🔴 Ночью на Украине были зафиксированы удары в Киеве, Днепропетровске, Чернигове и Виннице.

▪️Также взрывы зафиксировали в Полтавской, Львовской и Кировоградской областях.

▪️В Фастове Киевской области под удар попала железнодорожная инфраструктура.

▪️В Днепропетровской области пострадали энергетические объекты, включая Криворожскую ТЭС.

8:20

Маршруты движения пассажирских поездов изменены через город Фастов в Киевской области в результате ударов дронов «Герань», сообщает Украинская железная дорога.

8:15

8:10

🔴Минобороны: силы ПВО сбили 116 дронов ВСУ над десятью регионами России.

29 в Рязанской области, 27 — в Воронежской, 23 — в Брянской и 21 — в Белгородской. Кроме того, ПВО поразили шесть аппаратов в Тверской области, по три — в Курской и Липецкой, два — в Тамбовской, и по одному — в Тульской и Орловской.

8:00

Сегодня 1382-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

