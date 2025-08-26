«Дать шанс дипломатии»: на Украине заявили о готовности к переговорам Путина и Зеленского

Глава МИД Сибига: Украина готова к переговорам Путина и Зеленского в любом месте

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о готовности Киева к переговорам Владимира Путина и Владимира Зеленского в любом месте и различных форматах. При этом гарантии безопасности для украинской стороны должны быть «конкретными, юридически обязывающими и эффективными», подчеркнул он. По словам дипломата, основной приоритет — это укрепление ВСУ. В случае если Москва отвергнет «конструктивные шаги к миру», ей придется столкнуться с последствиями, пригрозил Сибига.

Встреча Путина и Зеленского

Украина готова к переговорам на уровне лидеров в любых форматах и географических точках, сообщил министр иностранных дел страны Андрей Сибига после телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио и европейскими партнерами.

«Я подтвердил готовность Украины предпринять дальнейшие шаги к миру. Мы готовы к встречам на уровне лидеров в любых форматах и географических регионах. Мы готовы положить конец убийствам и дать шанс дипломатии», — написал он в социальной сети Х.

Сибига уточнил, что беседа основывалась, в частности, на «успешном визите» президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 18 августа и последующей работе советников по национальной безопасности. Дипломат поблагодарил Рубио за его усилия, а президента США Дональда Трампа — за «миротворческое лидерство».

Накануне глава Белого дома сообщил, что стороны российско-украинского конфликта должны самостоятельно определить дату встречи глав государств . Трамп подчеркнул, что сможет принять участие в переговорах и «закрыть эту сделку» только после двухстороннего саммита Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Украинский лидер в свою очередь заявил о планах обсудить со специальным представителем президента США Китом Келлогом подготовку к возможной встрече с российским президентом. По его мнению, прекращение огня стало бы хорошим результатом потенциальной встречи с Путиным, иначе сложно представить успех в дальнейших переговорах.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью NBC сообщил, что российский лидер готов к очной беседе с украинским коллегой при условии, что на ней «действительно будет президентская повестка дня».

«Встречаться для того, чтобы у Владимира Зеленского была еще одна возможность побыть в свете софитов, мы не считаем целесообразным», — добавил Лавров.

Вопрос гарантий безопасности

Сибига в телефонном разговоре с западными союзниками подтвердил позицию Киева о том, что гарантии безопасности для Украины должны стать «конкретными, юридически обязывающими и эффективными».

«Они должны быть многомерными, включая военный, дипломатический, правовой и другие уровни. Мы все разделяем убеждение, что украинская армия является фундаментальным звеном любых таких гарантий, поэтому ее максимальное укрепление — наш главный приоритет», — отметил он.

25 августа Трамп заявил, что конкретика гарантий безопасности Украине пока не обсуждалась. При этом основным гарантом выступит Европа, уточнил он. Однако Трамп допускал американскую поддержку с воздуха в качестве гарантий безопасности для Украины.

«Когда речь идет о гарантиях безопасности, они [европейские страны] готовы разместить людей на земле. Мы готовы помочь в воздухе», — сказал глава Белого дома.

По словам Келлога, Вашингтон «надеется достичь положения, при котором в ближайшей перспективе будут, если можно так выразиться, гарантии безопасности», которые развеют опасения Киева по поводу возможного нападения со стороны Москвы в будущем, пишет Associated Press.

Лавров обратил внимание на то, что гарантии безопасности Украины должны учитывать интересы России. Он напомнил, что в апреле 2022 года Киев устраивали Стамбульские договоренности, в которых говорилось о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе Украины.

Угроза санкций

Если Россия продолжит отвергать «значимые, конструктивные шаги к миру», ей придется столкнуться с последствиями — серьезным ужесточением санкций и укреплением потенциала Украины, пригрозил Сибига в Х.

«Москва должна знать, что не может бесконечно тянуть время», — отметил он.

22 августа Трамп заявил, что через две недели объявит свое решение по Украине, которое может включать санкции, пошлины, оба варианта или не включать ничего. Итог переговоров по Украине станет понятен в ближайшие 14 дней, считает он.

14 июля Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем сократил этот срок до 10–12 дней. По его словам, если Россия не завершит спецоперацию на Украине, то столкнется со вторичными санкциями, а товары ее стран-партнеров обложат пошлинами в 100%. После встречи с Путиным на Аляске 15 августа Трамп не упоминал о своем ультиматуме.