Команда Трусовой выиграла юниорский Кубок Первого канала

Команда фигуристки Трусовой победила на юниорском Кубке Первого канала
Алексей Даничев/РИА Новости

Команда фигуристки Александры Игнатовой (в девичестве Трусовой) выиграла юниорский Кубок Первого канала.

Фигуристы ее команды в общей сумме заработали 52 балла. На втором месте расположилась команда олимпийской чемпионки Анны Щербаковой, в активе ее спортсменов 49 баллов. Фигуристы, которыми руководила чемпионка Европы Алена Косторная, набрали 43 очка.

На юниорском Кубке первого канала были представлены все четыре вида: танцы, спортивные пары, одиночники и одиночницы.

Стоит отметить, что в 2024 году на юниорском КПК было две команды, а капитанами тогда также были Трусова и Щербакова. Победу одержала команда Трусовой.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Ранее Трусова рассказала, какие прыжки способна исполнить после родов.

