В Госдуме предложили повысить штрафы за утечки персональных данных

Миронов предложил повысить штрафы за утечки персональных данных
Софья Сандурская/Агентство «Москва»

В России необходимо резко увеличить суммы штрафов за утечки персональных данных. С таким предложением выступил депутат Госдумы Сергей Миронов, передает 360.ru.

Он привел данные Минцифры: в 2024 году в сеть «утекли» более 710 миллионов записей. При этом сумма штрафов составила два миллиона рублей. В 2025 году речь идет о 40 миллионах записей, которые стали публичными. За это компании оштрафовали всего на 400 тысяч рублей.

«Очевидно, что операторам выгоднее заплатить штраф, а не устанавливать дополнительные меры защиты. Спрашивается: зачем ждать несколько лет, чтобы понять, что система наказания никак не стимулирует операторов исполнять обязанности по закону?» — задался депутат вопросом.

По словам Миронова, штрафы должны стать оборотными с нижней планкой в 25 миллионов рублей.

В ноябре Роскомнадзор предложил заменить массовые согласия на обработку персональных данных отраслевыми стандартами. Инициатива, направленная в правительство для включения в пакет мер по борьбе с мошенничеством, может быть рассмотрена Госдумой в ходе осенней сессии. В первую очередь, по данным «Коммерсанта», новые правила регулятор планирует применить в сферах образования и туризма.

Ранее россиян предупредили о резком росте утечек персональных данных.

