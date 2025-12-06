Цыганова резко ответила на заявления Долиной: «Попыталась отмыть»

Российская певица Виктория Цыганова резко ответила на заявления народной артистки России Ларисы Долиной, которые прозвучали на шоу «Пусть говорят». Цыганова высказалась в своем Telegram-канале.

«Ларису Долину попытались отмыть через интервью на Первом канале. Рассказали людям, что ее обманули мошенники при помощи паспорта Человека-паука», — говорит певица.

Цыганова считает, что ситуация вокруг спорной квартиры Долиной вышла за грань понятий добра и зла.

Певица пошутила, что ожидает «Голубом огоньке» трио Долиной, Ксении Собчак и Филиппа Киркорова с песней «Погода в доме», а также предложила певице спеть с Инстасамкой песню «За деньги — да!».

Квартиру за более чем 100 млн рублей Долина продала прошлым летом. Заключив сделку с Полиной Лурье, певица отправила деньги аферистам.

Поняв, что ее обманули, артистка подала иск в суд, чтобы вернуть недвижимость. В результате суд встал на ее сторону, обязав Лурье передать истице квартиру. Дело дошло до Верховного суда.

Схема, по которой артистка смогла вернуть себе квартиру, получила название «схема Долиной». Пенсионеры из российских городов продают квартиры добросовестным покупателям, но вскоре заявляют, что стали жертвами мошенников и передали деньги им. Нередко пожилым людям удается вернуть себе жилье.

Долина 5 декабря впервые подробно рассказала, как ее обманули мошенники. Она пообещала вернуть средства покупательнице в полном объеме, но частями и в течение трех лет.

Ранее в паспорте мошенника, обманувшего Долину, оказалось фото Тома Холланда.