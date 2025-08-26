Сийярто: Венгрия может прекратить поставки электричества Украине, но не хочет

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что удары украинских войск по нефтепроводу «Дружба» равносильны нападению Украины на Венгрию и Словакию. Он допустил, что Будапешт в ответ может оставить Киев без поставок электроэнергии. Но украинские дети не должны отвечать за поступки «бывшего актера» Владимира Зеленского, считает он. Дипломат обратил внимание на то, что украинский лидер «открыто и бесстыдно» угрожал Венгрии, связывая существование трубопровода с позицией Будапешта по вступлению Украины в ЕС.

Венгрия может прекратить поставки электричества на Украину в ответ на удары по нефтепроводу «Дружба», но не хочет, чтобы украинские дети отвечали за поступки президента Владимира Зеленского. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, пишет Magyar Nemzet.

«Мы не хотим, чтобы в украинской квартире, где живут маленькие дети, не было отопления, потому что эти маленькие дети не могут отвечать за то, как ведет себя бывший актер, а ныне их президент», — отметил он.

Министр уточнил, что Будапешт поставляет Киеву несколько видов энергоносителей. И среди них особо выделяется электроэнергия — на нее ежемесячно приходится от 30 до 40% украинского импорта, подчеркнул политик.

« Давайте задумаемся, к чему это приведет, если, скажем, 30–40% импорта электроэнергии в страну прекратится, какие последствия это будет иметь? » — задался вопросом Сийярто.

Украинским властям, когда они будут принимать решение об очередной атаке на «Дружбу», следует помнить о том, что Венгрия, прекратив поставки энергоносителей, может создать трудности, подчеркнул он. Однако Будапешт «не желает ничего плохого украинскому народу», заверил дипломат.

При этом удары украинских войск по «Дружбе» равносильны нападению Украины на Венгрию и Словакию , считает министр.

«Эти атаки направлены против Венгрии и Словакии, эти атаки наносят ущерб Венгрии и Словакии, и они не имеют никакого отношения к России», — добавил Сийярто.

Венгрия уже трижды за последние две недели — 13, 18 и 22 августа — обвинила Украину в ударах по южной ветке «Дружбы», которая проходит по украинской территории. Атака в ночь на 22 августа оставила Венгрию и Словакию без поставок российской нефти на пять дней.

«Грубо и бесстыдно»

Также Сийярто заявил, что Зеленский открыто угрожал Венгрии, связывая существование нефтепровода «Дружба» с позицией Будапешта по вступлению Украины в Европейский союз (ЕС).

«Украинский президент открыто, грубо и бесстыдно угрожал Венгрии. Президент Зеленский ясно дал понять, что если Венгрия не займет проукраинскую позицию, как того требуют Брюссель, <…> то они, безусловно, продолжат атаковать нефтепровод «Дружба», который жизненно важен для энергетической безопасности Венгрии», — отметил он.

Сийярто подчеркнул, что слова украинского президента абсолютно ясны, поэтому здесь нет места для каких-либо недопониманий.

24 августа Зеленский с усмешкой заявил, что «всегда поддерживал дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование «Дружбы» зависит от позиции Венгрии». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил, что заявление украинского лидера «не останется без последствий».

Венгрия открыто выступает против приглашения Украины в ЕС. В апреле Орбан в социальной сети Х заявил, что членство Киева в объединении может привести к «бесконечной войне». Кроме того, Украина лишена «четких границ», «работающей экономики» и «реального суверенитета», добавил премьер.

«Украинская комиссия»

22 августа Сийярто и его словацкий коллега Юрай Бланар направили Еврокомиссии (ЕК) письмо, в котором призвали заставить Украину остановить удары по стратегическому трубопроводу. Дипломаты подчеркнули, что атаки со стороны Киева ставят под вопрос стабильность энергоснабжения и угрожают физической поставке нефти. Однако в ЕК конкретных мер по защите трубопровода пока не было предложено.

На фоне этого Сийярто обратил внимание на то, что ЕК во главе с Урсулой фон дер Ляйен открыто заняла сторону Украины против государств — членов ЕС по вопросу, затрагивающему национальный суверенитет.

«Безопасность поставок энергии является вопросом национального суверенитета. Комиссия фон дер Ляйен больше не является Европейской комиссией — это украинская комиссия, потому что комиссия фон дер Ляйен представляет интересы Украины против нас, граждан Европейского союза, и это возмутительно», — заметил Сийярто.

ВСУ второй раз за неделю бьют по «Дружбе». Венгрия и Словакия пожаловались в ЕК Украинские дроны вновь атаковали нефтепровод «Дружба», по которому нефть поступает из России... 22 августа 13:08

По его словам, ЕК также совершила серьезную ошибку, обложив Москву санкциями и отказавшись от российских энергоносителей в стремлении помочь Киеву вопреки собственным интересам.

«Уверен, что без России не будет конкурентоспособности Европы, потому что снижение конкурентоспособности Европы совпало с тем временем, когда была уничтожена модель роста европейской экономики», — добавил министр.