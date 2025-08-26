«Совершенно неприемлемые условия». Мерц потребовал от Путина встретиться с Зеленским

Мерц пригрозил ужесточить санкции против РФ, если Путин не встретится с Зеленским

Канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил Москве ужесточением санкций, если «фактически согласованная» встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не состоится. По словам немецкого политика, Европа уже разрабатывает дальнейшие ограничения. Ранее стало известно, что 19-й пакет ЕС планирует принять в сентябре. При этом, по данным Politico, в нем не будет серьезных рестрикций, так как возможности Евросоюза на введение дополнительных санкций ограничены. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президент России Владимир Путин якобы затягивает время в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

По его словам, российский лидер выдвигает «совершенно неприемлемые условия» для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы вместе выразили ожидание, что в течение двух недель состоится встреча Зеленского и Путина... Если такая встреча не состоится, как было согласовано между [президентом США Дональдом] Трампом и Путиным, то мяч снова окажется на нашей стороне, я имею в виду европейцев и американцев. Тогда мы снова будем совещаться по этому поводу», — отметил канцлер Германии.

Мерц добавил, что, если Москва не согласится на встречу, «потребуется еще большее давление». На этот случай Евросоюз разрабатывает дальнейшие санкции.

«Американский президент также не исключил введения дополнительных штрафных пошлин», — сказал политик.

Кроме этого, канцлер ФРГ уточнил, что если «фактически согласованная» двусторонняя встреча не состоится, то следующим логичным шагом будет трехсторонний саммит с участием Путина, Зеленского и Трампа.

Что говорят о встрече?

22 августа глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC сообщил, что встреча лидеров России и Украины пока не запланирована.

«Президент Путин четко сказал, что он готов к встрече при условии, что у этой встречи действительно будет повестка дня, президентская повестка», — уточнил министр.

По словам Лаврова, процессу мирного урегулирования конфликта препятствует именно Киев. Он отметил, что в рамках встречи Путина и Трампа на Аляске Москва проявила «гибкость» по некоторым вопросам, однако Зеленский «на все сказал нет».

Глава Белого дома, отвечая на вопросы журналистов, назвал свою версию того, почему президент РФ не встречается с украинским лидером. По словам Трампа, это связано с «серьезным личностным конфликтом».

«Он ему просто не нравится». Трамп предположил, почему Путин не встречается с Зеленским Президент США Дональд Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на военную помощь Украине. Трамп... 25 августа 23:28

«Есть люди, которых я не люблю, и мне не нравится встречаться с ними. <...> На самом деле, они (Путин и Зеленский. — «Газета.Ru») друг друга не любят», — объяснил президент США.

Республиканец добавил, что он не знает наверняка, встретятся ли российский и украинский лидеры. При этом Трамп заявил, что Москву могут ждать «очень серьезные последствия», если встреча в итоге не состоится.

Владимир Зеленский, в свою очередь, сообщил, что украинские власти в конце неделе намерены встретиться с американскими коллегами, чтобы осудить возможность переговоров РФ и Украины. Позже он также рассказал, что планирует обсудить подготовку к встрече с Путиным со спецпосланником Трампа Китом Келлогом.

Европа готовит санкции

17 августа глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новый пакет санкций против России будет принят в сентябре. По данным газеты Politico, главы МИД стран ЕС уже на этой неделе соберутся для его обсуждения.

Новые рестрикции не будут включать в себя серьезные ограничения на продажу энергоносителей, рассказали изданию четыре европейских дипломата на условиях анонимности. Вместо этого ограничения будут введены против так называемого «теневого флота» РФ. Также предлагается ограничить передвижение российских дипломатов внутри Шенгенской зоны.

При этом, как отмечают эксперты, на данный момент возможности Европы для дополнительных санкций ограничены. Поэтому в ЕС хотят, чтобы ограничения ввел Вашингтон .

«Самые болезненные последствия для Москвы наступят, если будут введены вторичные санкции — против компаний или стран, ведущих бизнес с Россией, — но реальный эффект от них будет исходить от США», — говорится в публикации.