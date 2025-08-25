Никаких пособий и Starlink: президент Польши наложил вето на закон о помощи украинцам

Навроцкий наложил вето на закон о выплатах для неработающих украинцев в Польше

Польша перестанет платить пособие и предоставлять бесплатное медобслуживание неработающим украинским беженцам — вето на соответствующий закон наложил президент Кароль Навроцкий. По его словам, оказываемая соцподдержка ставит украинцев «в привилегированное положение» по отношению к полякам. В правительстве пояснили, что из-за вето Варшава также больше не сможет оплачивать спутниковый интернет Starlink для Украины. Кроме того, Навроцкий предложил запретить выдачу польского гражданства «бандеровцам» и приравнять их символику к фашистской.

Президент Польши Кароль Навроцкий выступил против предоставления социальных выплат неработающим украинцам и наложил вето на этот закон. Теперь они также не смогут получить бесплатное медицинское обслуживание, сообщил польский лидер во время брифинга.

«Мы и далее остаемся народом, открытым для помощи и принятия украинских беженцев. И это не изменится. В то же время за 3,5 года ситуация принципиально изменилась. Законодательство должно быть скорректировано. Все политические группы декларируют, что «800+» [злотых] (около $219) положено только тем гражданам, которые работают». Закон, который лег на мой стол, не исполняет этого требования, а я своего мнения не меняю», — сказал Навроцкий (цитата по РИА Новости.).

С начала СВО в Польшу приехало несколько миллионов украинских беженцев. Всем им было положено пособие: около $200 ежемесячно выделяли на каждого ребенка. Однако нетрудоустроенные граждане Украины не платят отчисления в польский Фонд здравоохранения, а деньги и бесплатное медицинское обслуживание получают. Навроцкий заявил, что они «находятся в привилегированном положении по отношению к гражданам Польши».

«Поэтому я не подписал закон о помощи гражданам Украины в таком виде», — добавил польский президент.

Навроцкий предложил свой вариант законопроекта: только работающие и легально проживающие в Польше люди смогут получать социальные выплаты и бесплатное медицинское обслуживание. По его словам, это часть программы, с которой он победил на выборах.

Из-за вето Навроцкого Польша не сможет оплачивать спутниковый интернет Starlink для Украины , заявил министр цифровизации республики Кшиштоф Гавковский на странице в соцсети X.

«Это конец Starlink, который Польша предоставляла воюющей Украине. Кроме того, прекращается хранение украинских правительственных данных в безопасном месте», — написал он.

Бандеровцы останутся без гражданства

Во время брифинга Навроцкий также предложил не давать гражданство сторонникам организатора Волынской резни (массовое уничтожение этнических поляков на Волыни) Степана Бандеры и Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России).

«Я считаю, что в законопроекте должен быть однозначный лозунг: «стоп бандеровщине», — обозначил польский лидер.

Он также предложил приравнять в уголовном кодексе страны бандеровскую символику к фашистской. Навроцкий пояснил, что для этого придется изменить закон об Институте национальной памяти. По его словам, в ближайшее время законопроект подготовят и направят на рассмотрение в парламент.

Украинцев грозятся депортировать

Польша не будет делать поблажки для украинских беженцев, если они нарушили общественный порядок и теперь им грозит депортация, обозначил глава польского МВД Марчин Кервиньский на ведомственном совещании.

«Если кто-то нарушает наши законы, он должен считаться с тем, что не будет больше нашим гостем, независимо от его национальности», — сказал он (цитата по ТАСС).

Во время совещания начальник погранслужбы Польши Роберт Баган сообщил, что из страны уже выдворили 57 украинцев и шесть белорусов. Они нарушили общественный порядок на концерте Макса Коржа в Варшаве. Некоторым из них запретили въезжать в Шенгенскую зону.

Навроцкий стал президентом Польши 6 августа. Во время предвыборной кампании он обещал не увеличивать пенсионный возраст, содействовать развитию экономики, увеличить финансирование здравоохранения, построить социальное жилье. Политик также выступает за сохранение польской национальной идентичности в рамках ЕС.