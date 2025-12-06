На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пушков заявил о росте тревоги в Европе из-за Украины

Пушков: в Европе боятся, что ее оставят за пределами украинского урегулирования
Илья Питалев/РИА Новости

В Европе растет тревога, что ее оставят за пределами украинского урегулирования. Об этом заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

«Там обвиняют [президента США Дональда] Трампа во всех грехах, среди которых и то, что его «нисколько не интересует Восточная Европа, включая Польшу и Украину. Полагаю, это большое преувеличение», — написал он.

Пушков отметил, что от данного региона в основном исходят одни проблемы, расходы и угрозы для американской безопасности.

Кроме того, по словам сенатора, глава Белого дома явно не верит в возможность нанести «стратегическое поражение России».

«А ведь весь смысл применения Украины против России для антироссийских кругов Запада был именно в этом. Но если Украина не способна выполнить роль антироссийского тарана, то ее важность резко снижается», — подчеркнул Пушков.

Накануне сенатор назвал три причины, почему Европа не нужна на переговорах по Украине.

Во-первых, по мнению Пушкова, Евросоюз категорически против мирного плана Трампа из 28 пунктов, а это означает, что Брюссель намерен сорвать переговоры.

Во-вторых, ЕС, всемерно поддерживает Киев в его стремлении отвергнуть главные для России пункты плана Трампа.

Кроме того, как считает политик, разговоры о «незаменимости» Европы в решении крупных кризисов очень сомнительны.

Ранее российский военкор рассказал об отношении к мирным переговорам у военных.

Переговоры о мире на Украине
