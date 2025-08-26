Страны Запада обещали поддержать Грузию и поставлять стране оружие, если та согласится открыть «второй фронт» против России, заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе. По его словам, в Тбилиси готовы предоставить доказательства переговоров. Каладзе подчеркнул, что грузинские власти не хотят конфликта и «в интересах страны лучше оставаться так, как есть».

Мэр Тбилиси Каха Каладзе и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» утверждает, что представители западных стран предлагали грузинским властям снабжать их оружием, если они открыли бы «второй фронт» против России.

«В кабинете премьера [Грузии] были прямые угрозы, шантаж и оскорбление, чтобы в стране открылся «второй фронт». Обещали, что помогут всем, были бы обеспечены соответствующей [военной] техникой и так далее», — сказал Каладзе журналистам.

Он подчеркнул, что при необходимости Грузия готова раскрыть детали переговоров и предоставить улики.

«Обещания, что мы поможем вам во всем, предоставим соответствующую технику и так далее. Конечно, этому есть доказательства, и при необходимости мы будем действовать, но, опять же, в интересах страны лучше оставаться так, как есть»,

– заявил мэр грузинской столицы.

Каладзе также обвинил политиков из стран Запада в шантаже: те якобы грозятся приостановить безвизовый режим с Евросоюзом.

О том, что ЕС возвращается к идее отмены безвиза с Грузией из-за подавления протестов против закона об иноагентах прошлой осенью, сообщила газета Politico. По информации источников издания, ранее Брюссель воздерживался от каких-либо действий против правящей партии «Грузинская мечта» из-за «противодействия со стороны небольшой группы стран ЕС».

Критика в адрес посла

Ранее Каладзе раскритиковал посла Евросоюза в Грузии Павла Герчинского из-за его слов о репрессиях в республике.

В интервью грузинскому агентству «Интерпрессньюс» дипломат заявил, что единственным способом вернуть Грузию на путь присоединения к Евросоюзу будет «прекратить репрессии, освободить незаконно задержанных, отменить репрессивное законодательство и обеспечить открытый диалог».

«Если бы зависело от меня, конечно, выгнал бы его.

Нужно уважать в первую очередь грузинскую государственность, и ни у посла ЕС, ни у посла любой страны нет никакого права вмешиваться во внутриполитические процессы страны, способствовать противостоянию в обществе, поляризации», – прокомментировал его заявление мэр Тбилиси.

Предложения Запада

Осенью 2024 года грузинский политик и бизнесмен Бидзина Иванишвили заявил, что высокопоставленный чиновник одной из стран Запада предложил инициировать вооруженный конфликт с Россией. По словам Иванишвили, страны Запада обещали содействовать Тбилиси. Если же наступление грузинских войск потерпит поражение, союзники посоветовали «перейти к партизанской борьбе».

В марте 2025-го глава парламента республики Шалва Папуашвили сообщил, что бывший заместитель помощника глав Пентагона и член Демократической партии Эвелин Фаркас призывала Грузию открыть «второй фронт». В частности, она требовала от правительства республики «активнее» подключиться к противостоянию против России, уверяя, что Москва не сможет победить в Грузии, пока на Украине продолжается конфликт.

В июле премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что Евросоюз полностью перестроился на режим нападения на Грузию из-за отказа открыть «второй фронт».

«Желание открыть второй фронт в Грузии настолько велико, что «партия глобальной войны» всю европейскую бюрократию перестроила на режим нападения на Грузию, а рычагом использует последний козырь — упразднение безвизового режима»,

– отмечал он.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подчеркнул, что Западу нужна территория, на которой планировалось открытие «второго фронта» против России, а «грузинский народ не нужен».

«Грузию просто хотели сделать оружием (против России)», — сказал он в недавнем интервью «Первому каналу», добавив, что страны Запада хотят окружить РФ «огненным поясом».

Папуашвили обрисовал следующий сценарий, если к власти в Грузии придет оппозиция: сначала вводятся санкции против Москвы, потом последуют ответные меры в отношении Тбилиси, а затем конфликт обострится и перейдет в вооруженное противостояние.

Грузия в ЕС

В июне этого года саммит ЕС пригрозил Грузии приостановить прием в объединение из-за закона о прозрачности иностранного влияния. В Брюсселе заявили, что принятый нормативный акт о транспарентности иностранного влияния является отступлением от рекомендаций Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата.

Одновременно лидеры ЕС пообещали сохранить поддержку «грузинского народа» на пути евроинтеграции.

Упомянутый закон спровоцировал массовые протесты в самой Грузии. Документ, который грузинские власти называют «законом о прозрачности иностранного влияния», требует от неправительственных организаций и СМИ раскрывать данные о своем финансировании. Оппозиция называла поправки «российскими» по своей сути и заявила, что они создают условия для давления на гражданское общество и независимые СМИ.