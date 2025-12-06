«Мало признаков крупного прорыва». Стали известны подробности переговоров Украины и США

На последних переговорах представителей США и Украины во Флориде не было признаков «крупного прорыва» в мирном процессе, пишет Bloomberg. Делегаты Вашингтона и Киева договорились о «рамках мер безопасности» и обсудили, какие средства сдерживания потребуются для урегулирования конфликта с Россией, но не пришли ни к каким конкретным результатам. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф уже заявил, что обсуждение продолжится 6 декабря. В Европе тем временем опасаются заключения соглашения, которое станет «предательством Запада».

Несмотря на позитивный тон недавних встреч представителей США и Украины, признаков серьезных сдвигов в переговорах пока не наблюдается, пишет Bloomberg.

«Было мало признаков крупного прорыва, который мог бы придать новый импульс переговорам», — говорится в статье.

Bloomberg напоминает, что в конце этой недели зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер и спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф встретились во Флориде с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и начальником Генштаба Украины Андреем Гнатовым «в надежде добиться заключения мирного соглашения».

После переговоров с украинской стороной во Флориде «обе стороны согласились с тем, что реальный прогресс в достижении любого соглашения зависит от готовности России продемонстрировать серьезную приверженность долгосрочному миру, включая шаги по деэскалации, говорится в заявлении Госдепа США.

5 декабря Уиткофф анонсировал продолжение переговоров с украинской делегацией в субботу.

«Стороны вновь соберутся завтра, чтобы продолжить обсуждение», — написал он в соцсети Х.

«Они не обещали, что поедут в Киев»

За несколько дней до этого, 2 декабря те же представители Соединенных Штатов побывали в Кремле, где встретились с российскими властями, включая президента Владимира Путина. Итоги встречи не разглашались.

Предполагалось, что после переговоров в Кремле делегация Белого дома вылетит в европейскую страну, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и его помощниками. Однако по завершении визита американской делегации в Россию выяснилось, что встречи с Зеленским не будет.

«Они не обещали, что поедут в Киев, а обещали, что вернутся домой, продолжат там», — сказал участвовавший в переговорах помощник президента России Юрий Ушаков.

Роль зятя Трампа Кушнера, ранее не участвовавшего в переговорах на эту тему, Ушаков оценил положительно: «Да, это достаточно новое лицо, но он вместе с Уиткоффом весьма плодотворно работал на Ближнем Востоке, и достижение по Газе — это дело рук не только Уиткоффа, других представителей США, но и Джареда, конечно». Помощник президента России отметил, что Кушнер «уже какое-то время назад подключился к российско-американскому и украинскому досье, в частности принимал, насколько я понимаю, активное участие в подготовке тех документов, которые нам были переданы».

Предыдущие переговоры США и Украины прошли 30 ноября в Майами — там Умеров встретился с Уиткоффом, Кушнером и госсекретарем США Марко Рубио.

«Ясное послание»

По оценке Госдепа США, конфликт на Украине вступает в «решающую фазу», при этом роль Евросоюза в его поддержании оценена негативно. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на текст новой Стратегии нацбезопасности Соединенных Штатов.

«Послание не могло быть более ясным. В 33-страничной Стратегии национальной безопасности, подписанной президентом Дональдом Трампом, Белый дом заявил, что Европе грозит исчезновение, если она не изменит свою культуру и политику», — говорится в статье.

Издание отмечает, что «европейские лидеры глубоко обеспокоены попытками США заключить сделку, которая была согласована с Россией и представляет собой капитуляцию Запада». Переговоры Соединенных Штатов с Украиной и Россией без участия Европы «подрывают доверие к администрации Трампа на континенте и поднимают более серьезные вопросы: трансатлантический альянс трещит по швам, сможет ли Европа защитить себя?», написано в статье.

Как пишет Bloomberg, европейские дипломаты иногда сравнивают политику Трампа в отношении Украины с катанием на американских горках. Прямо сейчас они приближаются к особенно крутому спуску.

Кроме того, по данным агентства, США активно выступают против возможного решения Еврокомиссии о конфискации замороженных в ЕС активов российского Центробанка. Со ссылкой на источники издание сообщает, что официальные лица США убеждают страны-участницы ЕС в том, что эти активы необходимы для заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой и не должны использоваться для затягивания конфликта.