Военная операция на Украине. День 411-й

8:42

Российские истребители Су-27 почти сбили разведывательный самолет британских ВВС RC-135 Rivet Joint над Черным морем в сентябре 2022 года. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона.

В публикации отмечается, что инцидент был более значительным, чем первоначально раскрывалось, и мог напрямую вовлечь США и их союзников по НАТО в конфликт на территории Украины.

Издание отмечает, что в Пентагоне отказались комментировать содержание просочившегося документа, как и другую информацию, найденную в приложениях для обмена сообщениями.