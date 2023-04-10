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Политика

Военная операция на Украине. День 411-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 411-й день

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Александр Река/ТАСС
Источники Reuters допустили, что опубликованные в соцсетях документы о состоянии ВСУ могут быть подделкой. Посол Нечаев обвинил Германию в накачивании ВСУ смертоносными системами вооружений. Правительство Японии продолжит увеличивать санкционное давление на Россию, усиливая поддержку Украины. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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8:49

8:42

Российские истребители Су-27 почти сбили разведывательный самолет британских ВВС RC-135 Rivet Joint над Черным морем в сентябре 2022 года. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона.

В публикации отмечается, что инцидент был более значительным, чем первоначально раскрывалось, и мог напрямую вовлечь США и их союзников по НАТО в конфликт на территории Украины.

Издание отмечает, что в Пентагоне отказались комментировать содержание просочившегося документа, как и другую информацию, найденную в приложениях для обмена сообщениями.

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US Department of Defense/AP
8:36

8:28

В Киеве пересмотрели военные планы из-за утечки секретных документов в США о состоянии ВСУ, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источник. Но в материале не указывается, что именно поменяло руководство Украины.

Ранее в соцсетях появились различные документы, как утверждается, о графиках поставок вооружений, численности войск и другая засекреченная военная информация.

8:23

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил газете «Известия», что Берлин позволил себе пересечение «красных линий», поставляя ВСУ смертоносные системы вооружений.

Нечаев уточнил, что имеет в виду боевые танки, гаубицы, реактивные системы залпового огня.

Кроме того, по словам дипломата, создаются логистические сервисные центры по ремонту военной техники в третьих странах.

8:19

8:12

Два американских чиновника на условиях анонимности допустили, что опубликованные в соцсетях документы о состоянии ВСУ могли подделать — агентство Reuters.

По их мнению, бумаги могли сфальсифицировать, чтобы ввести в заблуждение следователей или навредить интересам США. Но независимая проверка документов пока не проводилась.

Источники Reuters полагают, что глубина тем, отраженных в документах, говорит о том, что утечка произошла от американца. В настоящее время, как заявил один из американских чиновников, следователи изучают мотивы произошедшей утечки.

8:04

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» продолжается следить за развитием событий, связанных со спецоперацией на Украине.

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