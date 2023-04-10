Военная операция на Украине. День 411-й

Российские истребители Су-27 почти сбили разведывательный самолет британских ВВС RC-135 Rivet Joint над Черным морем в сентябре 2022 года. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона.
В публикации отмечается, что инцидент был более значительным, чем первоначально раскрывалось, и мог напрямую вовлечь США и их союзников по НАТО в конфликт на территории Украины.
Издание отмечает, что в Пентагоне отказались комментировать содержание просочившегося документа, как и другую информацию, найденную в приложениях для обмена сообщениями.
В Киеве пересмотрели военные планы из-за утечки секретных документов в США о состоянии ВСУ, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источник. Но в материале не указывается, что именно поменяло руководство Украины.
Ранее в соцсетях появились различные документы, как утверждается, о графиках поставок вооружений, численности войск и другая засекреченная военная информация.
Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил газете «Известия», что Берлин позволил себе пересечение «красных линий», поставляя ВСУ смертоносные системы вооружений.
Нечаев уточнил, что имеет в виду боевые танки, гаубицы, реактивные системы залпового огня.
Кроме того, по словам дипломата, создаются логистические сервисные центры по ремонту военной техники в третьих странах.
Два американских чиновника на условиях анонимности допустили, что опубликованные в соцсетях документы о состоянии ВСУ могли подделать — агентство Reuters.
По их мнению, бумаги могли сфальсифицировать, чтобы ввести в заблуждение следователей или навредить интересам США. Но независимая проверка документов пока не проводилась.
Источники Reuters полагают, что глубина тем, отраженных в документах, говорит о том, что утечка произошла от американца. В настоящее время, как заявил один из американских чиновников, следователи изучают мотивы произошедшей утечки.