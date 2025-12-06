На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Егор Крид попал в больницу

Певец Егор Крид попал в больницу с травмой ноги
egorkreed/Twitch

Певец Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) обратился за медицинской помощью из-за травмы ноги. Об этом сообщает Super.ru.

По информации источника, певец повредил ногу незадолго до вылета в Москву.

«Дохромал до самолета, все нормально. Чуть-чуть похромаю, все обязательно пройдет», — сообщил он.

Он рассказал, что «ногу раздуло» так, что пришлось обратиться к медикам, а также опубликовал в соцсетях фото, где сидит в кресле-каталке с забинтованной ногой. Обошлось без перелома, уточнил артист.

Крид также поблагодарил подписчиков за то, что переживали за него.

В прошлом году Крид рассказал, что травмировался во время съемки клипа дважды за одну неделю.

До этого травму по время концерта получила певица Анна Asti. Она неудачно прыгнула и встала на уже травмированную ранее ногу. По ее словам, боль была настолько сильной, что она даже забывала слова песен, но смогла отработать так, чтобы зритель ничего не заметил.

Ранее певец Лев Лещенко сломал руку незадолго до концерта в Кремле.

