В России планируют установить минимальную долю продаж цемента на бирже

Минпромторг и ФАС согласовали минимальную долю продаж цемента на бирже в 5%
Okaycm'Stocker/Shutterstock/FOTODOM

В России намерены установить минимальную долю продаж цемента на бирже в 5% на год с 1 марта 2026 года. Об этом РИА Новости рассказали в Минпромторге.

Как сообщили в ведомстве, Минпромторг и ФАС России подписали совместный приказ об обязательной доле реализации отдельных типов и классов прочности цемента на бирже. Сейчас приказ уже проходит процедуры государственной регистрации в Министерстве юстиции РФ.

Обсуждаться такое предложение начало в сентябре 2025 года. Тогда Минпромторг и ФАС предложили установить минимальный объем продаж цемента на бирже в 5% от среднеарифметического значения объемов реализованного производителями цемента в соответствующем месяце за 3 года, которые предшествуют году расчета.

Предполагается, что такая мера будет способствовать сокращению количества посредников в цепочке поставок и обеспечит доступ к неограниченному кругу потребителей.

До этого россиян предупредили, что от 15 до 45% товаров на строительных рынках в России являются контрафактом.

По данным комитета Совета Федерации по регламенту и парламентской деятельности, 15% радиаторов, 22% цемента и 45% кабеля на рынке являются поддельными. Причиной такой распространенности некачественной продукции на прилавках были названы недостатки системы сертификации и контроля качества.

Ранее российский разработчик ПО вышел на фондовый рынок.

