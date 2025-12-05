День памяти благоверного Александра Невского: почему великий князь стал святым?

Когда отмечают День памяти князя Александра Невского в 2025 году: история и традиции празднования

6 декабря православные христиане отмечают день памяти благоверного князя Александра Невского, одного из самых прославленных полководцев в истории Руси. Миру известны его победы в битве на Неве и в Ледовом побоище. Почему великий князь причислен к лику святых, чьим небесным покровителем он считается и о чем молятся благоверному Александру Невскому — в материале «Газеты.Ru».

Дни памяти Александра Невского в 2025 году

В православном календаре есть несколько дат почитания святого благоверного князя Александра Невского. Его имя поминают в пяти разных Соборах святых (5 июня, 21 июня, 6 июля, 13 сентября, 1 декабря).

12 сентября (30 августа по старому стилю) отмечается перенесение мощей святого князя из Владимира в Санкт-Петербург, это событие произошло по повелению императора Петра I в 1724 году.



(30 августа по старому стилю) отмечается перенесение мощей святого князя из Владимира в Санкт-Петербург, это событие произошло по повелению императора Петра I в 1724 году. 6 декабря (23 ноября по старому стилю) отмечают день погребения князя во Владимире в 1263 году.

Сведения о князе Александре Невском

Подлинник жития князя Александра Невского был написан после его смерти, в конце XIII — начале XIV веков. Автор произведения неизвестен, и до нашего времени подлинник не дошел. Бытует мнение, что житие составляли несколько авторов.

Историк Павел Чунин рассказал «Газете.Ru», что наиболее известными и значимыми документами, повествующими о жизни Александра Невского, являются летописные своды. Авторы ранних редакций описывают житие князя как военную героическую повесть.

Стоит выделить отдельно летописные своды, такие как Новгородская первая летопись, Псковская первая летопись, Лаврентьевская летопись. Отдельно агиографическое произведение — повесть о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра. Павел Чунин Ассистент кафедры истории МАУ (Мурманский арктический университет), специалист по экспозиционно-выставочной деятельности Мурманского областного краеведческого музея

Историк уточнил, что в основе биографии великого князя лежат такие события, как Битва на реке Неве 1240 года с шведским отрядом, сражение на Чудском озере (Ледовое побоище) 1242 года, поездка в Орду вместе с братом за ярлыком на княжение (1247-1249 годы), участие в событиях Неврюевой рати, участие в организации ханскими численниками переписи в Новгороде, а также последняя поездка в Орду в 1263 году и кончина в Городце на обратном пути в Новгород. Все эти вехи описаны в исторических источниках — в основном это древнерусские летописи и некоторые зарубежные, где в частности рассказывается о сражениях.

Краткая биография князя Александра Невского

Святой благоверный князь Александр Невский родился 30 мая 1221 года в городе Переславле-Залесском в семье князя Ярослава. Александр Ярославич приходился внуком великому владимирскому князю Всеволоду III Большое Гнездо. Известно, что у Александра был старший брат Феодор, который умер в 15 лет.

С юного возраста Александр был посвящен в воины и сопровождал отца в походах. Уже в 15 лет он стал участником сражения на реке Эмайыги, где войска князя Ярослава разгромили немецких рыцарей Ордена меченосцев. Уже в следующем году отец велел сыну княжить в Новгороде, а сам убыл в Киев. В 1239 году Александр женился на дочери полоцкого князя Брячислава Александре.

Для Руси начинались трудные времена: с востока на земли наступала монгольская Орда, а с запада шли немцы и шведы. Тогда Александр принял решение возглавить русские войска. В 1240 году стало известно о высадке шведских войск при впадении реки Ижоры в Неву. Князь со своими дружинниками внезапно атаковал шведов и разгромил вражеское войско, что позволило предотвратить угрозу с севера. За эту победу он получил почитаемое прозвище «Невский».

Победа 1240 года усилила его влияние, но новгородская знать стала относиться к нему негативно. В результате князь был вынужден покинуть Новгород. Однако когда на Русь вторглись ливонские рыцари, бояре попросили опального князя о помощи. В 1241 году он вернулся с войском, чтобы изгнать захватчиков.

Ключевым событием того времени стало сражение на льду Чудского озера 5 апреля 1242 года, в результате которого крестоносцы были разгромлены. Битву назвали Ледовым побоищем, а имя князя Александра Невского стало известно по всей Руси и за ее пределами. В это время правитель укреплял границы на северо-западе: инициировал мирное соглашение между Русью и Норвегией, совершил поход в Финляндию против шведов и «отстоял» выход к Балтийскому морю.

В то же время князь Александр Невский не видел смысла в борьбе с татаро-монголами. Он получил в 1252 году ханский ярлык на Владимирское княжение. Князь отправился в длительную поездку в Орду, чтобы добиться отмены военного набора среди жителей Руси — тогда хан Берке хотел их участия в войне с Ираном на стороне татарского ханства.

Возвращаясь из поездки, князь, вероятнее всего, подхватил опасную болезнь. Александр Невский умер 27 ноября (14 ноября по старому стилю) 1263 года недалеко от Владимира, в Городце. Перед смертью он принял схиму высшая ступень православного монашества под именем Алексий. 6 декабря (23 ноября по старому стилю) его похоронили в Рождество-Богородичном монастыре во Владимире. В 1380 году нетленные мощи князя открыли для поклонения.

Канонизация Александра Невского: почему его чтит церковь

Русская православная церковь канонизировала великого князя Александра Невского в лике благоверных в 1547 году. Историк Чунин для понимания причин такого решения предложил обратиться к работе И.Н. Данилевского «Древняя Русь глазами современников и потомков». Именно религиозное значение двух сражений Александра Невского стало причиной его появления в житийной повести. Для агиографа составителя жития было важно объяснить читателю, какие именно деяния позволяют судить о святости князя и причислить его к лику святых.

Для Александра таким поступком стало жесткое противостояние «латынянам» в то время, когда все прочие светские правители были либо покорены ими, либо вступили с ними в сговор, предав тем самым идеалы православия. Павел Чунин Ассистент кафедры истории МАУ (Мурманский арктический университет), специалист по экспозиционно-выставочной деятельности Мурманского областного краеведческого музея

Для сравнения эксперт напомнил о падении Константинополя под ударами крестоновцев в 1204 году и о подписании Лионской унии в 1274 году. Уния фактически означала признание Константинопольским патриархом верховенства Папы Римского в христианской церкви. Также историк напомнил о политике Даниила Галицкого принял королевский титул от Папы Римского в надежде на западных союзников в борьбе с Ордой и о переговорах с папой Иннокентием IV о военном союзе.

В условиях страшных испытаний, обрушившихся на православные земли в первой половине XIII в., Александр — едва ли не единственный из светских правителей — не усомнился в своей духовной правоте, не поколебался в своей вере, не отступился от своего Бога. Павел Чунин Ассистент кафедры истории МАУ (Мурманский арктический университет), специалист по экспозиционно-выставочной деятельности Мурманского областного краеведческого музея

12 сентября 1724 года император Петр I велел перенести мощи святого благоверного великого князя Александра Невского в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге. С этого момента святой стал небесным покровителем города. Мощи находятся в переданной Елизаветой Петровной серебряной раке гробнице.

Мизинец святого хранится в Успенском соборе Владимира, а еще одна часть мощей — в Храме Александра Невского в болгарской Софии. В 2013 году частицы мощей святого были подарены Церкви святого благоверного Александра Невского в Тбилиси.

Традиции почитания князя Александра Невского

В день памяти Александра Невского в храмах России проходят торжественные богослужения. Традиционно патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает божественную литургию в Александро-Невском скиту близ Переделкина и читает проповедь.

Молитва святому Александру Невскому Скорый помощниче всех усердно к тебе прибегающих и теплый наш пред Господем предстателю, святый благоверный княже Александре!



Призри милостивно на ны, недостойныя, многими беззаконии непотребны себе сотворшия, к раце мощей твоих (или: иконе твоей) ныне притекающия и из глубины сердца к тебе взывающия: ты в житии своем ревнитель и защитник Православныя веры был еси, и нас в ней теплыми твоими молитвами непоколебимы утверди.



Ты великое возложенное на тя служение тщательно проходил еси, и нас твоею помощию пребывати коегождо, в нейже призван есть, настави. Ты, победив полки супостатов, от пределов Российских отгнал еси, и на нас ополчающихся всех видимых и невидимых врагов низложи. Ты, оставив тленный венец царства земнаго, избрал еси безмолвное житие, и ныне праведно венцем нетленным увенчанный, на Небесех царствуеши, исходатайствуй и нам, смиренно молим тя, житие тихое и безмятежное и к Вечному Царствию шествие неуклонное твоим предстательством устрой нам.



Предстоя же со всеми святыми Престолу Божию, молися о всех православных христианах, да сохранит их Господь Бог Своею благодатию в мире, здравии, долгоденствии и всяком благополучии в должайшая лета, да и присно славим и благословим Бога, в Троице Святей славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Верующие в праздник просят святого о защите русского народа от врагов и опасностей. В этот день принято помогать нуждающимся.

Александр Невский считается покровителем дипломатов и военнослужащих, в частности Сухопутных войск и морской пехоты ВМФ России.

Святому Александру Невскому посвящено несколько храмов в России и за ее пределами. В честь него названы церкви в Санкт-Петербурге, Владимире, Городце, Переславле-Залесском, Казани, Нижнем Тагиле и других городах. Из самых известных зарубежных храмов — Патриарший собор в Софии, кафедральный собор в Таллине и церковь в Тбилиси.