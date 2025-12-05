День памяти благоверного Александра Невского: почему великий князь стал святым?

Дни памяти Александра Невского в 2025 году
В православном календаре есть несколько дат почитания святого благоверного князя Александра Невского. Его имя поминают в пяти разных Соборах святых (5 июня, 21 июня, 6 июля, 13 сентября, 1 декабря).
- 12 сентября (30 августа по старому стилю) отмечается перенесение мощей святого князя из Владимира в Санкт-Петербург, это событие произошло по повелению императора Петра I в 1724 году.
- 6 декабря (23 ноября по старому стилю) отмечают день погребения князя во Владимире в 1263 году.
Крестный ход в День памяти князя Александра Невского в Санкт-Петербурге, 12 сентября 2025 годаDmitri Lovetsky/AP
Сведения о князе Александре Невском
Подлинник жития князя Александра Невского был написан после его смерти, в конце XIII — начале XIV веков. Автор произведения неизвестен, и до нашего времени подлинник не дошел. Бытует мнение, что житие составляли несколько авторов.
Историк Павел Чунин рассказал «Газете.Ru», что наиболее известными и значимыми документами, повествующими о жизни Александра Невского, являются летописные своды. Авторы ранних редакций описывают житие князя как военную героическую повесть.
Историк уточнил, что в основе биографии великого князя лежат такие события, как Битва на реке Неве 1240 года с шведским отрядом, сражение на Чудском озере (Ледовое побоище) 1242 года, поездка в Орду вместе с братом за ярлыком на княжение (1247-1249 годы), участие в событиях Неврюевой рати, участие в организации ханскими численниками переписи в Новгороде, а также последняя поездка в Орду в 1263 году и кончина в Городце на обратном пути в Новгород. Все эти вехи описаны в исторических источниках — в основном это древнерусские летописи и некоторые зарубежные, где в частности рассказывается о сражениях.
Лицевой летописный свод (том 6, стр. 8)Wikimedia Commons
Краткая биография князя Александра Невского
Святой благоверный князь Александр Невский родился 30 мая 1221 года в городе Переславле-Залесском в семье князя Ярослава. Александр Ярославич приходился внуком великому владимирскому князю Всеволоду III Большое Гнездо. Известно, что у Александра был старший брат Феодор, который умер в 15 лет.
С юного возраста Александр был посвящен в воины и сопровождал отца в походах. Уже в 15 лет он стал участником сражения на реке Эмайыги, где войска князя Ярослава разгромили немецких рыцарей Ордена меченосцев. Уже в следующем году отец велел сыну княжить в Новгороде, а сам убыл в Киев. В 1239 году Александр женился на дочери полоцкого князя Брячислава Александре.
Для Руси начинались трудные времена: с востока на земли наступала монгольская Орда, а с запада шли немцы и шведы. Тогда Александр принял решение возглавить русские войска. В 1240 году стало известно о высадке шведских войск при впадении реки Ижоры в Неву. Князь со своими дружинниками внезапно атаковал шведов и разгромил вражеское войско, что позволило предотвратить угрозу с севера. За эту победу он получил почитаемое прозвище «Невский».
Победа 1240 года усилила его влияние, но новгородская знать стала относиться к нему негативно. В результате князь был вынужден покинуть Новгород. Однако когда на Русь вторглись ливонские рыцари, бояре попросили опального князя о помощи. В 1241 году он вернулся с войском, чтобы изгнать захватчиков.
Ключевым событием того времени стало сражение на льду Чудского озера 5 апреля 1242 года, в результате которого крестоносцы были разгромлены. Битву назвали Ледовым побоищем, а имя князя Александра Невского стало известно по всей Руси и за ее пределами. В это время правитель укреплял границы на северо-западе: инициировал мирное соглашение между Русью и Норвегией, совершил поход в Финляндию против шведов и «отстоял» выход к Балтийскому морю.
Серов Владимир. Въезд Александра Невского во Псков после Ледового побоища, 1945 г.Wikimedia Commons
В то же время князь Александр Невский не видел смысла в борьбе с татаро-монголами. Он получил в 1252 году ханский ярлык на Владимирское княжение. Князь отправился в длительную поездку в Орду, чтобы добиться отмены военного набора среди жителей Руси — тогда хан Берке хотел их участия в войне с Ираном на стороне татарского ханства.
Возвращаясь из поездки, князь, вероятнее всего, подхватил опасную болезнь. Александр Невский умер 27 ноября (14 ноября по старому стилю) 1263 года недалеко от Владимира, в Городце. Перед смертью он принял схиму высшая ступень православного монашества под именем Алексий. 6 декабря (23 ноября по старому стилю) его похоронили в Рождество-Богородичном монастыре во Владимире. В 1380 году нетленные мощи князя открыли для поклонения.
Канонизация Александра Невского: почему его чтит церковь
Русская православная церковь канонизировала великого князя Александра Невского в лике благоверных в 1547 году. Историк Чунин для понимания причин такого решения предложил обратиться к работе И.Н. Данилевского «Древняя Русь глазами современников и потомков». Именно религиозное значение двух сражений Александра Невского стало причиной его появления в житийной повести. Для агиографа составителя жития было важно объяснить читателю, какие именно деяния позволяют судить о святости князя и причислить его к лику святых.
Для сравнения эксперт напомнил о падении Константинополя под ударами крестоновцев в 1204 году и о подписании Лионской унии в 1274 году. Уния фактически означала признание Константинопольским патриархом верховенства Папы Римского в христианской церкви. Также историк напомнил о политике Даниила Галицкого принял королевский титул от Папы Римского в надежде на западных союзников в борьбе с Ордой и о переговорах с папой Иннокентием IV о военном союзе.
12 сентября 1724 года император Петр I велел перенести мощи святого благоверного великого князя Александра Невского в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге. С этого момента святой стал небесным покровителем города. Мощи находятся в переданной Елизаветой Петровной серебряной раке гробнице.
Мизинец святого хранится в Успенском соборе Владимира, а еще одна часть мощей — в Храме Александра Невского в болгарской Софии. В 2013 году частицы мощей святого были подарены Церкви святого благоверного Александра Невского в Тбилиси.
Традиции почитания князя Александра Невского
В день памяти Александра Невского в храмах России проходят торжественные богослужения. Традиционно патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает божественную литургию в Александро-Невском скиту близ Переделкина и читает проповедь.
Верующие в праздник просят святого о защите русского народа от врагов и опасностей. В этот день принято помогать нуждающимся.
Александр Невский считается покровителем дипломатов и военнослужащих, в частности Сухопутных войск и морской пехоты ВМФ России.
Святому Александру Невскому посвящено несколько храмов в России и за ее пределами. В честь него названы церкви в Санкт-Петербурге, Владимире, Городце, Переславле-Залесском, Казани, Нижнем Тагиле и других городах. Из самых известных зарубежных храмов — Патриарший собор в Софии, кафедральный собор в Таллине и церковь в Тбилиси.