Спародировавший Зеленского блогер Комикадзе обратился в полицию из-за угроз убийством

Блогер Макс Комикадзе (настоящее имя Вусал Филимонов), пародирующий Владимира Зеленского, заявил в полицию об угрозах убийством после того, как ему послышался звук затвора пистолета из квартиры соседа сверху, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Отмечается, что блогеру неоднократно поступали угрозы со стороны подписчиков с Украины, также они выложили его домашний адрес в открытый доступ.

Блогер и пародист президента Украины Владимира Зеленского Макс Комикадзе (Вусал Филимонов) из-за угроз убийством от подписчиков и звука затвора из соседней квартиры написал заявление в полицию, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Парни рассказали, что блогер находится в квартире на Арбате и отчетливо слышит, как соседи сверху перезаряжают пистолет. Звук затвора спровоцировал испуг: Вусал вспомнил, что подписчики в соцсетях пишут ему угрозы, а в интернете стали появляться записи, где неизвестные публикуют информацию об убийстве блогера. Сопоставив факты, Макс Комикадзе решил, что на него готовят покушение»,

— говорится в публикации.

Отмечается, что по адресу сразу приехала полиция, но угроза не подтвердилась. Правоохранители поднялись к соседу сверху, там находился 29-летний мужчина из Подмосковья, который о происходящем ничего не знал.

По информации Telegram-канала Mash, блогеру присылали угрозы, опубликовали в даркнете объявление об убийстве Комикадзе, а также его домашний адрес. Отмечается, что блогер в заявлении указал все аккаунты, с которых приходили угрозы.

«Приключения Зеленского»

Макс Комикадзе получил известность во многом благодаря сотрудничеству с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Именно на его канале публиковались видеопародии с двойником Зеленского.

Первый ролик был опубликован на странице Кадырова во «ВКонтакте», в его создании принимали участие блогеры Вован и Лексус. Там «президент Украины» подписывает акт о капитуляции и выполнении всех требований России, установленных с самого начала СВО. «Зеленский» сильно нервничает, во время объявления о капитуляции перед российскими войсками на его плече лежит чужая рука. В финале оператор переводит камеру и показывает, что за спиной «президента» стоит Кадыров.

«Я, действующий президент Украины, Верховный главнокомандующий, соглашаюсь на безоговорочную капитуляцию всех наших вооруженных сил, которые находятся под украинским командованием. Гарантирую осуществление полной демилитаризации и денацификации Украины в течении месяца со дня подписания капитуляции. Ахмат сила!» — сказал Комикадзе.

Стоящий за спиной Кадыров отметил: «Давно надо было [подписать капитуляцию], что-то опоздал».

Второй ролик «Приключений Зеленского» вышел 7 июля 2022 года. В подписи к видео на канале Кадырова говорится, что «после подписания акта о капитуляции Зеленский долгое время размышлял о своем поведении. Ему не давала покоя мысль, что его могут выбросить на помойку истории. Действовать нужно было решительно. Зеленский решил выложить все карты на стол и стать полезным обществу».

На видео «Зеленский» в Грозном приходит к Кадырову и просит принять его в батальон «Ахмат». Глава Чечни отказывает капитулировавшему «президенту» и напоминает, что «НАТО набирает таких, как ты, предателей, там вам место».

Третий ролик вышел 11 июля. «Часть третья о том, как Зеленского все-таки пожалели и взяли в батальон «Ахмат». Правда, на особых условиях, зато до конца жизни», — говорится в публикации на канале.

На видео «Зеленский» стоит на стрельбище рядом с мишенями с черным пакетом на голове. Ему объявляют, что его приняли в батальон «Ахмат» и сейчас начнется борьба с нацизмом. Однако не указывается, на чьей стороне. Затем в сторону направляется пулеметная очередь.

Четвертая часть вышла 11 сентября, тогда Комикадзе-Зеленский передал управление Украиной в руки Кадырова. Кадыров добавил к видео подпись: «Теперь я управляю Украиной. Давно надо было».

«Сегодня Верховная Рада проголосовала за то, чтобы передать Украину в ваши мудрые и сильные руки», — говорится в видеоролике на канале главы Чечни.

Также Комикадзе на своем YouTube-канале выкладывает ролики «Фейки от Зели». Там он в образе украинского президента обращается к народу, ведет переговоры с иностранными лидерами о военной помощи, рассказывает, откуда на Белоруссию готовилось нападение и сколько в распоряжении ВСУ находится немецких танков Leopard.