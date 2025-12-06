Крупная авария с автобусом и грузовиком произошла в Турции

В турецкой провинции Османие на юге республики автобус с пассажирами врезался в грузовик. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Пассажирский автобус врезался в грузовик. В результате столкновения автобус получил серьезные повреждения, некоторые пассажиры оказались заблокированы в салоне. По получении сообщения на место происшествия были направлены многочисленные бригады пожарных, медиков, полиции и жандармерии», — сообщает агентство.

В результате ДТП 6 человек получили ранения несовместимые с жизнью. Пострадали 11 человек.

До этого в Астрахани «Газель» протаранила толпу людей на тротуаре. Видео с моментом ДТП распространилось в соцсетях. На ролике можно заметить, что Lada Granta при повороте не уступила дорогу грузовику. После удара машина въехала в толпу людей, которые стояли возле пешеходного перехода на тротуаре. По данным СМИ, пострадали несколько человек. На месте аварии работают экстренные службы. Проводится проверка.

По словам местных жителей, на этом участке часто случаются ДТП из-за неудачного расположения светофора.

