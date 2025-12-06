На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автомобиль протаранил толпу людей на рождественской ярмарке в Гваделупе

В Гваделупе автомобиль въехал в толпу людей на рождественской ярмарке
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

Машина врезалась в толпу посетителей рождественской ярмарки в Сент-Анне в Гваделупе. Об этом сообщает Telangana Today. Десять человек не выжили в ДТП, еще девять получили ранения.

«Инцидент произошел на площади Шельчер, расположенной напротив ратуши и церкви. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии. Власти расследуют причину ДТП, в то время как свидетели предположили, что водителю могло стать плохо за рулем. Однако точная причина трагедии остается неясной», — сообщает портал.

На место происшествия прибыли пожарные, медики, полицейские, а также мэр города. Ведется следствие.

До этого в Астрахани «Газель» протаранила толпу людей на тротуаре. Видео с моментом ДТП распространилось в соцсетях. На ролике можно заметить, что Lada Granta при повороте не уступила дорогу грузовику. После удара машина въехала в толпу людей, которые стояли возле пешеходного перехода на тротуаре. По данным СМИ, пострадали несколько человек. На месте аварии работают экстренные службы. Проводится проверка.

По словам местных жителей, на этом участке часто случаются ДТП из-за неудачного расположения светофора.

Ранее появилось видео наезда угнанного автомобиля на толпу людей на Кубани.

