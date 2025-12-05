«Из-за мошенничества»: россиян перестанут пускать на «Госуслуги» по кодам из СМС

Минцифры сообщило о постепенном отказе от входа на «Госуслуги» по коду из СМС

Часть пользователей «Госуслуг» больше не могут войти на портал, используя код из СМС-сообщения. В Минцифры подтвердили, что приняли решение поэтапно отказаться от авторизации по телефону. Теперь зайти на «Госуслуги» можно будет с помощью кода в мессенджере Max, биометрии и одноразового кода из приложения-генератора. В десктопной версии авторизация по СМС пока сохранится. В министерстве объяснили свое решение «растущим числом случаев мошенничества». Ранее ради борьбы с мошенниками в России заблокировали FaceTime и SnapChat, а также звонки в Telegram и WhatsApp*.

Минцифры будет поэтапно отказываться от использования СМС‑кодов для подтверждения входа пользователей на «Госуслуги», сообщила пресс-служба ведомства. Решение там объяснили снижением рисков мошенничества.

«Из-за растущего числа случаев мошенничества, когда пользователи «Госуслуг» непреднамеренно передают СМС-коды для входа на портал, было принято решение постепенно отказаться от подтверждения входа на портал через СМС — пока это решение касается только входа <...> через мобильные устройства», — заявили в министерстве.

Подтвердить вход на «Госуслуги» можно будет через одноразовый код в мессенджере Max, по биометрии и с помощью одноразового кода из приложения-генератора (TOTP) — например, Google или Microsoft Authenticator. Пользователи десктопной версии по-прежнему смогут заходить на «Госуслуги» по коду из СМС .

«Двухфакторная аутентификация эффективно защищает информационные ресурсы от несанкционированного доступа», — добавили в Минцифры.

В ведомстве также сообщили, что перед получением кода чат-бот в Max будет задавать вопросы, которые помогут выявить злоумышленника. Если ответы вызовут подозрение — он не выдаст код и предупредит об опасности .

При этом некоторые пользователи уже сейчас не могут войти на «Госуслуги» никаким другим способом, кроме как с помощью мессенджера Max , убедился корреспондент «Газеты.Ru».

«Теперь вы будете подтверждать вход через мессенджер Мах. Подключите Мах, чтобы получать коды подтверждения в чат мессенджера», — говорится в уведомлении на сайте.

Ранее под таким объявлением отображалась кнопка «пропустить», но теперь она исчезла.

В мае глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что СМС‑коды для смены пароля на «Госуслугах» могут заменить другими способами. По его словам, ведомство рассматривало в качестве альтернатив подтверждение личности при визите в МФЦ, через банковское приложение или с помощью токенов, которые генерируются в специальном сервисе.

«Позиция Минцифры как технического регулятора заключается в том, что любой код, который приходит в смске, — это сейчас зло. Понятно, что это является основным передаваемым фактором, который позволяет мошенникам получать доступ [к аккаунту]», — заявил тогда министр.

Борьба с мошенниками и террористами

За последние дни в России были заблокированы сразу несколько иностранных сервисов и платформ. Так, 3 декабря Роскомнадзор объявил о блокировке популярной игровой платформы Roblox, в которую был встроен сервис со звонками Roblox Connect. Регулятор объяснил свое решение тем, что ней распространялись «экстремистские материалы» и «пропаганда ЛГБТ» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

На следующий день ведомство сообщило об ограничении доступа к FaceTime — сервису компании Apple для аудио- и видеозвонков. Проблемы в его работе при этом наблюдались с сентября 2025 года. Как утверждает РКН, FaceTime «используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений». Также 4 декабря стало известно, что Роскомнадзор с октября блокирует SnapChat — по тем же причинам.

Кроме того, 28 ноября ведомство предупредило, что в России вскоре может быть полностью заблокирован мессенджер WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена): как пояснили в РКН, против него поэтапно вводятся ограничительные меры из-за нарушений законодательства. Речь вновь идет об использовании мессенджера «для организации и проведения террористических действий» и «совершения мошеннических и иных преступлений».

Звонки в WhatsApp ограничены с августа, тогда же были заблокированы звонки в Telegram — «для противодействия преступникам».