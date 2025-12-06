На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Директора театра госпитализировали с ножевым ранением в Москве

В Москве госпитализировали с ножевым ранением директора театра «Лица» Суетина
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Москве госпитализировали директора музыкально-драматического театра «Лица» Павла Сутина. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным ведомства, ночью в одном из жилых домов на улице Планерной нашли мужчину с ножевым ранением. В ведомстве уточнили, что пострадавшего доставили в больницу, а полиция занялась установлением всех обстоятельств произошедшего.

Источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет именно о руководителе театра «Лица». Сутин занимает эту должность с 2020 года.

До этого 21-летняя модель из Москвы не выжила после того, как внезапно впала в кому. По данным агентства, инцидент произошел весной, но известно об этом стало только сейчас. Девушка по имени Алина находилась на станции метро «Пражская», когда внезапно потеряла сознание.

Несмотря на все усилия, спасти пострадавшую не смогли. Позже брат-близнец девушки сообщил эту новость в социальных сетях. По мнению молодого человека, причиной произошедшего стали запрещенные вещества, которыми друзья угощали Алину.

Ранее мужчина с двумя ножами угрожал полицейским в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами