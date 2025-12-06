Директора театра госпитализировали с ножевым ранением в Москве

В Москве госпитализировали директора музыкально-драматического театра «Лица» Павла Сутина. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным ведомства, ночью в одном из жилых домов на улице Планерной нашли мужчину с ножевым ранением. В ведомстве уточнили, что пострадавшего доставили в больницу, а полиция занялась установлением всех обстоятельств произошедшего.

Источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет именно о руководителе театра «Лица». Сутин занимает эту должность с 2020 года.

