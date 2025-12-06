На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ пытаются убедить украинцев в контроле над Волчанском

Силовики уличили ВСУ в искажении информации о ситуации в Волчанске
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Командование 57-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроило в интернете кампанию, чтобы убедить украинцев в том, что они контролируют ситуацию в Волчанске. Хотя на самом деле бои идут уже южнее города, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что новый комбриг Виталий Попович дал «команду медийной службе бригады усилить мероприятия по дезинформации собственного населения, чтобы убедить его, что отдельные районы находятся под контролем ВСУ».

5 декабря Минобороны России сообщило, что штурмовики группировки «Север» зачищают от разрозненных групп ВСУ пригороды взятого под контроль Волчанска.

Там отметили, что российские штурмовики действуют во взаимодействии с расчетами войск беспилотных систем, корректирующих их действия с воздуха.

В Минобороны указали, что во время продвижения обнаруженные остатки украинских военнослужащих были блокированы и взяты в плен.

3 декабря сообщалось, что российские саперы проводят разминирование освобожденного Волчанска.

Ранее российские войска взяли под контроль Безымянное.

