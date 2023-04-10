«Мы не ждем волшебных дат». На Украине заявили, что контрнаступление идет каждый день

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов написал в соцсетях, что украинцам не следует ждать каких-то «волшебных» дат контрнаступления, которое, по его словам, «происходит каждый день». Ажиотаж вокруг этой темы «не идет на пользу планам сил обороны», указал он. На этом фоне телеканал Al Jazeera утверждает, что «российские войска серьезно укрепили позиции на Крымском полуострове и вокруг него». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов написал в своем Twitter-аккаунте, что украинцам не следует ждать каких-либо «волшебных» дат начала контрнаступления ВСУ.

Он также отметил, что ажиотаж вокруг этой темы «не идет на пользу планам сил обороны». По его словам, «украинское контрнаступление происходит каждый день»:

«Мы не ждем волшебных дат, мы действуем спокойно, систематически и последовательно.

Информационная шумиха не идет на пользу планам сил обороны Украины», — указал Данилов.

«Тяжелая битва за Крым»

На этом фоне телеканал Al Jazeera утверждает, что российские войска серьезно укрепили позиции на Крымском полуострове и вокруг него «в свете анонсированного Киевом желания вернуть себе регион».

Журналисты изучили спутниковые снимки и пришли к выводу, что «любые подобные попытки будут тяжелыми и кровавыми».

«В период с февраля по март крымская граница и прилегающие районы были превращены в укрепленный барьер в преддверии ожидаемого весеннего контрнаступления украинских сил. В частности, была сооружена разветвленная сеть траншей и оборонительных сооружений, которая сейчас проходит через приграничные села Крыма», — отмечается в публикации.

Как передает Al Jazeera, в течение минувших двух месяцев также «были построены и расширены несколько важных военных баз РФ, а в доке Черноморского флота России установлен морской барьер».

По оценкам опрошенных телекомпанией аналитиков, попытка штурма Крыма со стороны ВСУ «была бы крайне опасной, даже если бы западные партнеры предоставили Киеву новую и более совершенную технику».

«Крым — один из самых защищенных стратегических объектов на планете», — полагают эксперты.

6 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что российские власти якобы могут «добровольно покинуть Крым после ряда успешных наступательных действий со стороны ВСУ».

По его словам, диалог по Крыму может начаться «только тогда, когда будет понятно, что россияне готовы через несколько дней оставить полуостров».

18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал Договор о принятии республики Крым и города Севастополь в состав РФ, по итогам прошедших там референдумов были образованы два новых субъекта федерации. Ни Украина, ни большинство стран мира это присоединение по-прежнему не признают и считают аннексией, напоминает «МК».

После начала российской спецоперации президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о намерении вернуть полуостров под контроль Киева.