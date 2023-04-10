«В плену им грозила смертельная опасность». Как прошел очередной обмен Москвы и Киева

106 российских военнослужащих вернулись из украинского плена, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. В свою очередь, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил обмен пленными. По его словам, на Украину вернулась сотня солдат. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова ранее утверждала, что, несмотря на достигнутую договоренность с украинской стороной по обмену в формате «160 на 160», Киев согласился обменять лишь 90 человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В понедельник, 10 апреля, в Минобороны РФ проинформировали, что 106 российских военнослужащих вернулись из украинского плена в Россию с подконтрольной Киеву территории, передает ТАСС.

«10 апреля в результате переговорного процесса <...> возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении российского ведомства.

Уточняется, что военнослужащих доставят на самолетах военно-транспортной авиации ВКС России в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны РФ.

«Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — добавили в пресс-службе министерства.

В свою очередь, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил обмен пленными. По его словам, на Украину вернулась сотня солдат.

«Возвращаем домой 100 наших людей – это военные, моряки, пограничники, нацгвардейцы. Среди них есть защитники Мариуполя, «Азовстали», Гостомеля», — цитирует Ермака Telegram-канал «Политика страны».

Он также рассказал, что некоторые из вернувшихся военнослужащих получили серьезные ранения и имеют заболевания.

Напомним, в начале марта 2023 года Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова утверждала, что, несмотря на достигнутую договоренность с украинской стороной по обмену военнопленными по формату «160 на 160», Киев согласился обменять только 90 человек.

В конце прошлого месяца она заявила о срыве Киевом очередного обмена пленными между Россией и Украиной.

«Прошло три недели с тех пор, как я получила заверение украинской стороны в том, что 70 военнослужащих ВСУ, которых украинская сторона не пожелала обменять, будут включены в списки и возвращены на родину», — пояснила Москалькова, отметив, что Киев не предоставил список военных Вооруженных сил Украины, которые подлежат обмену.

Тогда же Москалькова обнародовала список из 133 военнослужащих ВСУ, которых можно было бы обменять на российских военных.

8 апреля Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявила, что Киев затягивает процесс обмена пленными с Донецкой народной республикой.

Она отмечала, что переговоры об обмене «проходят крайне тяжело и украинская сторона только усложняет этот процесс». Морозова также констатировала, что «трудно назвать точную дату и количество участников следующего обмена». Вместе с тем омбудсмен ДНР выразила уверенность, что «компетентные органы прилагают усилия для освобождения военнослужащих».