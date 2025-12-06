В России поддержали основателя Telegram в критике европейской цензуры

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев поддержал заявление генерального директора Telegram Павла Дурова об ограничениях со стороны Европейского союза. Об этом российский чиновник написал на своей странице в соцсети Х.

«Верно — ЕС одержим продвижением ложных историй и подавлением обсуждений», — написал Дмитриев.

5 декабря Дуров написал на своей странице в Х о том, что Евросоюз устанавливает невыполнимые правила, чтобы наказать компании за отказ цензурировать свободу слова. Бизнесмен также отметил, что ЕС преследует только те платформы, которые публикуют «неудобные и инакомыслящие высказывания».

До этого Дуров заявил, что у Франции лучше, чем у других стран, получается преследовать технологические компании на фоне расследований в отношении социальной сети TikTok и других предприятий.

Ранее Дуров предупредил европейцев о «Конце свободного интернета».