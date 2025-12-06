На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России поддержали основателя Telegram в критике европейской цензуры

Глава РФПИ Дмитриев поддержал Дурова в критике цензуры Европейского союза
true
true
true
close
Roman Naumov/Global Look Press

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев поддержал заявление генерального директора Telegram Павла Дурова об ограничениях со стороны Европейского союза. Об этом российский чиновник написал на своей странице в соцсети Х.

«Верно — ЕС одержим продвижением ложных историй и подавлением обсуждений», — написал Дмитриев.

5 декабря Дуров написал на своей странице в Х о том, что Евросоюз устанавливает невыполнимые правила, чтобы наказать компании за отказ цензурировать свободу слова. Бизнесмен также отметил, что ЕС преследует только те платформы, которые публикуют «неудобные и инакомыслящие высказывания».

До этого Дуров заявил, что у Франции лучше, чем у других стран, получается преследовать технологические компании на фоне расследований в отношении социальной сети TikTok и других предприятий.

Ранее Дуров предупредил европейцев о «Конце свободного интернета».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами