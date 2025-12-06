На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Главком ВСУ назвал условие для справедливого мира на Украине

Сырский: конфликт на Украине должен завершиться на текущих линиях фронта
Valentyn Ogirenko/Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что мир на Украине был бы справедливым, если бы конфликт прекратился на текущих линиях фронта. Об этом он сказал в интервью Sky News.

Военный допустил, что Киев может продолжить сражаться без помощи США. Украина рассчитывает на поддержку Европы, добавил главком ВСУ.

Генерал также дал понять, что украинские военнослужащие продолжат сражаться на поле боя, если дипломатия потерпит провал, и предупредил, что «на кон поставлена ​​судьба всей Европы».

«Наша главная миссия — защищать нашу землю, нашу страну и наше население», — сказал Сырский, находясь в подвале здания на востоке Украины. Sky News попросили не разглашать место пребывания главкома ВСУ.

Военный добавил, что для Украины неприемлемо просто отдать территорию, поэтому она продолжает борьбу.

Ранее Сырский призвал Европу готовиться к «войне с Россией».

Новости Украины
