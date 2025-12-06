Бастрыкин поручил отчитаться о деле бойца ММА, устроившего бой с памятником

Бастрыкину доложат о деле бойца Исмаилова, устроившего спарринг с памятником

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела, которое связано со спаррингом бойца ММА Заура Исмаилова с памятником ветеранам МЧС в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба СК.

5 декабря боец смешанных единоборств Исмаилов опубликовал в своих соцсетях спарринг с памятником ветеранам МЧС России в Москве.

Он имитировал серию ударов руками и ногами рядом со статуей, которая находится в сквере Дмитрия Михайлика в Москве.

До этого столичный главк Следственного комитета сообщил о возбуждении уголовного дела об осквернении памятника. Мужчина был задержан.

Спортсмена раскритиковали в соцсетях за неуважения к памятнику, после чего он удалил запись.

2 декабря в Воронеже лишили свободы Рамиля Алиева, который потушил Вечный огонь. За осквернение мемориала ему назначили 1 год 7 месяцев и 10 дней колонии общего режима. Кроме того, суд запретил ему в течение двух лет заниматься любыми работами на территории мемориалов и памятников.

Ранее в российском регионе школьники осквернили мемориал за донат в 500 рублей.