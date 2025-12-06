На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Собирает лайки»: в Европе резко раскритиковали работу Каи Каллас

HN: Каллас начала вызывать разочарование у политиков в Европе
Global Look Press

Глава евродипломатии Кая Каллас разочаровывает европейских чиновников некомпетентной деятельностью на своем посту. Об этом пишет чешское издание HN.

«У нее абсолютно нет контакта с США. Это колоссальный просчет, а американский Госсекретарь Марко Рубио вообще ее высмеял», — говорится в сообщении.

По оценке чешского издания, деятельность Каллас на ее посту зачастую сводится к «собиранию лайков». Глава евродипломатии делает громкие заявления в СМИ, за которыми ничего не стоит, пишет HN.

В начале декабря Каллас заявила, вести переговоры с Россией в нынешней ситуации не отвечает интересам ЕС.

«Нам нужно поставить их (власти РФ) в такое положение, при котором им придется вести переговоры. Сейчас они не в этом положении, потому что считают, что могут пересидеть нас», — сказала она.

Таким образом она отреагировала на сообщение администрации США о разработке плана по урегулированию на Украине.

Ранее отставной подполковник ВС США обвинил НАТО в срыве мирного плана Трампа.

Переговоры о мире на Украине
