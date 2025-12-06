На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские супермаркеты начали подтверждать совершеннолетие покупателей через MAX

Baza: покупатели «Ленты» и «Монетки» смогут подтвердить возраст при помощи MAX
Владимир Астапкович/РИА Новости

Покупатели сетей «Лента» и «Монетка» получили возможность подтверждать совершеннолетие с помощью Цифрового ID в мессенджере МАХ. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По его данным, бизнес активнее интегрирует национальный мессенджер в свои сервисы.

Теперь при покупке товаров 18+ достаточно показать QR-код из раздела «Цифровой ID» в профиле пользователя — необходимость звать консультанта или предъявлять бумажный паспорт отпала. Пилотный проект уже работает в шести гипермаркетах и шести супермаркетах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других городах.

Цифровой ID МАХ внедрили и в других крупных розничных сетях, включая «Пятерочку», «Перекресток», «Магнит» и «Вкусвилл».

Россияне также начали получать от Госуслуг уведомления о создании домовых чатов в мессенджере MAX. В сообщениях пользователям сообщается, что для их адреса открыт официальный чат, к которому предлагается присоединиться.

Ранее Минцифры дополнило «белый список» сайтов на случай отключения интернета.

