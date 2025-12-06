В Москве женщина пытала взятых под опеку детей, окуная их в ледяную воду

В Москве опекунша избивала детей шнуром и окунала в ледяную воду

Москвичка подвергала жестоким пыткам взятых под опеку детей. Об этом сообщает столичный СК.

Опекунша издевалась над двумя мальчиками в возрасте 10 и 11 лет вместе со своим сожителем. По версии следствия, она била детей альпинистским шнуром и заставляла их терпеть боль, а также окунала в ледяную воду.

О происходящем в семье насилии стало известно после школьного осмотра, на котором у одного из пострадавших обнаружили следы побоев.

Женщине предъявили обвинения по статье 117 УК РФ (истязание) и статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего с применением насилия). В настоящее время дети находятся в безопасности. Ведется следствие.

