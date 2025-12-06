Посол рассказал об отношении Трампа к санкциям против Турции после покупки российских ПВО

Президент США Дональд Трамп считает бессмысленными действующие санкции в отношении оборонного сектора Турции, введенные после покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400, на фоне продолжающихся поставок турецких дронов Украине. Об этом заявил посол США в Турции Томас Баррак изданию Anadolu.

В ноябре Трамп дал указание начать процедуры по снятию санкций CAATSA («О противодействии противникам США посредством санкций»), введенных после покупки Турцией ЗРК С-400. Точные сроки снятия этих ограничений пока неизвестны.

Собеседник Anadolu обратил внимание на то, что Соединенные Штаты не экспортируют боевые самолеты в Турцию, в то время как Анкара приобрела боевые самолеты Eurofighter Typhoon. Баррак отметил, что республика является важной частью программы F-35 и имеет четыре самолета-истребителя F-35, ожидающих в ангаре, но у нее нет доступа к ним.

Ранее посол США заявил, что Турция близка к отказу от от российских ПВО.